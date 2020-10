Sotto assedio - White House Down e Independence Day: il legame tra i due film

La guida della Casa Bianca di Sotto assedio - White House Down, interpretata da Nicholas Wright, mostra brevemente la sala cinematografica al gruppo in visita dicendo loro che si trovano nella parte che è stata fatta saltare in aria in Independence Day.

Jamie Foxx e Channing Tatum in una concitata immagine di White House Down

Roland Emmerich ha anche diretto Independence Day e nel 1996 ha assistito alla sua proiezione all'interno della Casa Bianca, nella stessa sala cinematografica, quando Bill Clinton era presidente. Wright avrebbe poi interpretato Floyd Rosenburg in Independence Day 3, solo tre anni dopo.

La pellicola ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica riguardo alla sceneggiatura e alla trama, sebbene le performance e le sequenze d'azione siano state elogiate. Il film è stato una bomba al botteghino, incassando oltre 205 milioni dollari in tutto il mondo contro un budget di 150 milioni di dollari.

Su Rotten Tomatoes, Sotto Assedio - White House Down ha un punteggio di approvazione del 51% sulla base di 199 recensioni, con una media ponderata di 5,4 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Il film beneficia della chimica dei protagonisti, ma il regista Roland Emmerich soffoca la pellicola con cliché narrativi e sequenze d'azione montate in modo discontinuo."