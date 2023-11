Sorrento: il programma del 29 novembre delle Giornate Professionali di Cinema

Prosegue la 46esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento "Enforcement" con una seconda giornata ricca di appuntamenti in programma tra l'Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Armida: scopriamo insieme tutti gli eventi imperdibili di domani, 29 novembre 2023.

Attesi nella città costiera il secondo giorno della manifestazione tanti artisti, tra i quali Toni Servillo, Pio e Amedeo, Pietro Castellitto, Sergio Castellitto, Gennaro Nunziante, Maria Sole Tognazzi, Barbara Ronchi, Alessandro Siani, Pilar Fogliati, Giovanni Veronesi, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Marco D'Amore, Edoardo Leo e Michela Giraud.

Tramite amicizia: Alessandro Siani in una scena del film

Grandi distribuzioni presenteranno in anteprima i loro listini: si comincia con Universal Pictures, si prosegue con Lucky Red, Vision Distribution, Eagle Pictures e si conclude con 01 Distribution. In programma le anteprime di Succede anche nelle migliori famiglie per 01 Distribution, con la presenza in sala del regista (Siani) e de La guerra dei nonni di Gianluca Ansanelli per Medusa Film (Cinema Teatro Armida, ore 21:00), evento aperto alla città di Sorrento.

La manifestazione, principale appuntamento professionale dell'industria cinematografica italiana, è organizzata dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, con il sostegno della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania e della SIAE; con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Main Media Partner Cinecittà News; Official Mobility Partner Tesla; Cultural Partner Green Cross Italia e FAPAV; Main Technical Partner Cinemeccanica.