Sopravvissuto - The Martian: Ridley Scott vietò a Matt Damon di perdere peso

Ridley Scott vietò a Matt Damon di perdere peso in vista delle riprese di Sopravvissuto - The Martian a causa di una brutta esperienza passata.

Matt Damon era disposto a perdere un'enorme quantità di peso per una delle sequenze finali di Sopravvissuto - The Martian ma il regista della pellicola, Ridley Scott, che conosceva bene la carriera e la vita dell'attore, glielo proibì.

Sopravvissuto - The Martian: Matt Damon inginocchiato nel deserto di sabbia

Damon l'aveva già fatto una volta nel 1996, preparandosi per le riprese de Il coraggio della verità, e Ridley sapeva che questo aveva seriamente compromesso la sua salute e che l'attore fu costretto a restare sotto osservazione per molti anni. A causa di questo incidente Scott proibì a Matt di perdere peso e decise di utilizzare una controfigura per le scene finali del film.

La pellicola di Ridley fu accolta molto positivamente dalla critica, ricevette numerosi premi, tra cui il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale, e sette candidature ai premi Oscar 2016 come: miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Ridley Scott sul set di Sopravvissuto - The Martian

Su Rotten Tomatoes Sopravvissuto - The Martian ha ottenuto un punteggio di approvazione del 91% basato su 376 recensioni, con una valutazione media di 7,80 / 10. Il consenso critico del sito afferma: "Intelligente, elettrizzante e sorprendentemente divertente, il film tira fuori il meglio da Matt Damon e del regista Ridley Scott".