Sopravvissuto - The Martian, il film di Ridley Scott torna in TV stasera su Italia1

In attesa di tornare al cinema con House of Gucci, stasera su Italia 1, alle 21:20, Ridley Scott terrà compagnia al pubblico con Sopravvissuto - The Martian, il film di fantascienza diretto nel 2015 dal regista di Blade Runner e Alien, con protagonista Matt Damon.

Sopravvissuto - The Martian: Matt Damon nel deserto

Tratto dal romanzo L'uomo di Marte di Andy Weir, Sopravvissuto - The Martian racconta l'incredibile avventura dell'astronauta Mark Watney (Matt Damon) che, dopo essere stato "dimenticato" su Marte perché ritenuto morto in un incidente, lotta per la sopravvivenza compiendo innumerevoli sforzi per salvarsi e cercare di tornare sulla Terra.

Nel cast, oltre a Matt Damon, spiccano nomi del calibro di Jessica Chastain, Jeff Daniels, Kristen Wiig e Michael Peña. Le riprese del film sono state fatte principalmente ai Korda Studios di Budapest, i teatri di posa più grandi al mondo, e nel sud della Giordania, a Uadi Rum, zona meglio nota come la Valle della Luna. Il regista Ridley Scott si è avvalso della consulenza della Nasa per poter rendere la storia e le ambientazioni più realistiche.

Presentato in anteprima al festival di Toronto, Sopravvissuto - The Martian è stato proiettato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il 19 settembre del 2015. Accolto molto positivamente dalla critica e dal pubblico (ha incassato complessivamente più di 630 milioni di dollari in tutto il mondo), il film ha ricevuto numerosi riconsocimenti, tra cui un Golden Globe per il miglior film commedia o musicale, e sette candidature agli Oscar 2016.