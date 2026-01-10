Sopravvissuti stasera in onda su Rai 4: trama e cast del survival thriller mozzafiato

Al confine tra Italia e Francia esplode la violenza: la trama e il cast del film che racconta la lotta per la vita tra le montagne.

NOTIZIA di 10/01/2026

Questa sera, sabato 10 gennaio, su Rai 4 alle ore 21:30 va in onda Sopravvissuti (Les Survivants), l'opera prima del regista Guillaume Renusson arriva sul piccolo schermo. Si tratta di un film del 2022 che mescola i codici del thriller survivalista con il dramma sociale, portando lo spettatore tra i ghiacci delle Alpi, al confine tra Italia e Francia.

La Trama di Guillaume Renusson

Samuel (interpretato da Denis Ménochet) è un uomo distrutto dal dolore dopo la perdita della moglie in un incidente. Per cercare di rimettere insieme i pezzi della sua vita, si rifugia nel suo isolato chalet di montagna. La sua solitudine viene interrotta da Chehreh, una giovane donna afghana in fuga, determinata a oltrepassare il confine per raggiungere la Francia.

Samuel, inizialmente riluttante e desideroso solo di restare fuori dai guai, finisce per aiutarla. Quella che doveva essere una traversata silenziosa si trasforma però in un incubo: i due si ritrovano braccati da un gruppo di "cacciatori di migranti", fanatici pronti a tutto pur di fermarli. In una caccia all'uomo spietata, Samuel dovrà ritrovare la forza di combattere per la vita di un'estranea e per la propria dignità.

Il Cast della pellicola francese

Il film poggia su due interpretazioni straordinarie:

  • Denis Ménochet: (visto in As Bestas e Bastardi senza gloria), nel ruolo del tormentato Samuel.
  • Zar Amir Ebrahimi: (premiata come Miglior Attrice a Cannes per Holy Spider), che presta il volto alla determinata Chehreh.
  • Victoire Du Bois: nel ruolo di Justine.
  • Luca Terracciano: nel cast di supporto.
Perché guardarlo l'opera prima di Guillaume Renusson

Patrocinato da Amnesty International, il film è stato descritto come un "western moderno sulla neve". Non è solo una storia di sopravvivenza fisica, ma un racconto sull'odio che supera i confini e sulla solidarietà che nasce nei momenti di estrema fragilità. Una pellicola cruda, che usa il genere thriller per denunciare la realtà brutale delle rotte migratorie alpine.

Dove vedere Sopravvissuti in tv e in streaming

Il survival thriller andrà in onda stasera, sabato 10 dicembre 2026 alle 21:20 su Rai 4. Sopravvissuti di Guillaume Renusson sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.