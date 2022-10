Sopravvissuti, Barbora Bobulova: “All’inizio non volevo fare questa serie”

Sopravvissuti: una foto di scena

Sopravvissuti è la nuova serie di Rai 1, che vede tra i suoi protagonisti anche Barbora Bobulova, realizzata grazie ad una coproduzione internazionale tra Italia, Francia e Germania che, giocando col genere thriller, porta sul piccolo schermo la difficile storia di un ritorno. Con chiare ispirazioni a produzioni cult del settore come Lost e Homeland, mette in scena un cast corale grazie ad una realizzazione tanto difficile quanto ambiziosa. Molte delle scene prevedono che i protagonisti siano in mare aperto, su una barca vessata dalla tempesta e dal mare, ambientazione per nulla facile da rendere e che ha messo alla prova non poco la produzione. È stata, infatti, ricostruita in teatro l'intera imbarcazione fulcro della storia, sforzo realizzativo che ha così permesso a tutti gli attori di lavorare il più possibile sulla terra ferma con meno disagi.

Sopravvissuti: Barbora Bobulova in una scena

Barbora Bobulova, durante la conferenza di presentazione della serie Sopravvissuti, ha ammesso di essere stata scettica sull'accettare il suo ruolo proprio a causa della sua scarsa affinità con il mare: "L'elemento dell'internazionalità della produzione è una cosa molto bella. Io non volevo fare questa serie all'inizio, specialmente dopo aver letto che sarei dovuta stare sei mesi su una barca. Io odio le barche e il mare, se vuoi farmi del male portami su una barca, ma Carmine mi ha convinto dicendomi che avremmo girato tutti a terra. Quando ho visto il set mi sono sentita in un grande colossal alla Titanic. Quando abbiamo girato in mare aperto ero drogata di Xamamina, ma mi sono divertita tantissimo."

Sopravvissuti è una serie corale che racconta le vite di un gruppo di naufraghi prima e dopo il ritrovamento. L'Arianna parte con dodici persone a bordo tra membri dell'equipaggio e passeggeri, un viaggio da sogno che ben presto si trasforma in un incubo. Un anno dopo la scomparsa dell'imbarcazione, a quanto pare in seguito a una violenta tempesta, molti hanno perso la speranza di rivedere i propri cari, ma l'inaspettata notizia del loro ritrovamento arriva come un terremoto. Solo in sei ce l'hanno fatta e tutti sembrano nascondere un segreto. Quale? Cosa è successo davvero su quella barca?