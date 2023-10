Sophie Turner 'unfollowa' Priyanka Chopra sui social

Sophie Turner sembra pronta a tagliare i ponti con la sua vita con Joe Jonas e, nelle ultime ore, ha deciso di cliccare unfollow sulle pagine social di Priyanka Chopra, moglie di Nick Jonas.

A sua volta la star della serie Quantico ha deciso di non seguire più la cognata su Meta.

I problemi tra le due attrici

Una foto di Sophie Turner

Nonostante i problemi coniugali, Sophie Turner sta ancora seguendo sui social il marito Joe Jonas, che ha chiesto il divorzio qualche settimana fa, e i membri della sua famiglia. L'interprete di Sansa Stark nella serie Il Trono di Spade non ha infatti smesso di seguire Nick, Kevin e Frankie Jonas, i genitori dei cantanti, e Danielle Jonas, la moglie di Kevin. Sophie, inoltre, segue ancora il profilo ufficale della band Jonas Brothers.

Priyanka Chopra e Sophie Turner, le due cognate insieme al concerto dei Jonas Brothers

Quando Joe Jonas ha chiesto il divorzio da Sophie il 5 settembre, l'attrice seguiva ancora Priyanka Chopra, con cui sembrava avere un ottimo rapporto.

Le due attrici erano infatti apparse più volte insieme a vari eventi, come gli US Open, e mentre trascorrevano le serate con i propri mariti.

Sophie è stata inoltre una damigella d'onore al matrimonio di Priyanka e Nick in India, e Chopra ha avuto lo stesso ruolo alle nozze tra Turner e Joe Jonas che si sono svolte a Las Vegas.

Le due attrici si erano più volte rivolte complimenti per i risultati ottenuti nella carriera e sembravano sostenersi a vicenda durante i periodi in cui i rispettivi mariti erano impegnati nei tour dei Jonas Brothers. Il rapporto sembra però essersi ora incrinato definitivamente.