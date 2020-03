Sophie Turner risponde a domande su il Trono di Spade e Joe Jonas in un video

La star de Il Trono di Spade Sophie Turner è da poco apparsa in un video in cui risponde a domande e curiosità sulla serie e sul marito Joe Jonas e altri argomenti.

Sophie Turner, attrice britannica divenuta celebre per il ruolo di Lady Sansa nella serie Il Trono di Spade, è recentemente apparsa in una divertente intervista video in cui risponde a curiosità e domande sullo show e sul marito, il cantautore e musicista Joe Jonas.

Alla domanda su cosa le manchi di più della sua esperienza ne Il trono di spad, la star non ha esitato: "mi manca tutto: il set, i costumi, tutte le persone che hanno lavorato con me, ma soprattutto la sensazione di forza e potenza che provavo mentre indossavo il costume di Sansa. Se potessi, tornerei indietro immediatamente."

Parlando invece del marito, l'attore e musicista Joe Jonas, Sophie ha dichiarato di sentirsi veramente a casa quando sono insieme e lui le prepara i famosi "beans on toast",i fagioli sulpa piatto tipico britannico che l'attrice, risiedendo in Usa, non ha spesso modo di mangiare.

Le è stato inoltre chiesto quali fossero le donne che l'hanno maggiormente influenza e ispirata nel corso della sua vita. "Sono state molte le donne che mi hanno ispirato e dato forza, ma 3 sono state fondamentali: la mia prima insegnante di recitazione, quando ero molto giovane e insicura, mi incoraggiava ripetendomi che ero in grado di fare qualsiasi cosa avessi voluto. A quel tempo era l'unica, insieme a mia madre, a credere nelle mie capacità. Recentemente, ho avuto l'occasione di lavorare con Jessica Chastain. È stata un'esperienza molto importante, mi ha fatto capire che ho il diritto a esprimere le mie opinioni e a far valere la mia voce senza sentirmi intimorita o imbarazzata."

L'attrice ha poi scherzato sui consigli che darebbe alla Sophie Turner dell'anno scorso e sui buoni propositi per quello a venire: "prendermi cura di me stessa, della mia mente e del mio corpo; e vedere più spesso i miei amici. Sì, dovrei decisamente vedere più spesso i miei amici." Riguardo i progetti da realizzare a breve termine, vorrebbe impegnarsi per aiutare persone afflitte da problemi mentali, specialmente nel Regno Unito, fondare una propria compagnia di produzione e, soprattutto, "essere felice!".