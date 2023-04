Priyanka Chopra e Sophie Turner, le due cognate insieme al concerto dei Jonas Brothers

Priyanka Chopra e Sophie Turner hanno avuto l'occasione di farsi fotografare insieme dopo diverso tempo: è accaduto all'ultimo concerto dei Jonas Brothers a Londra.

Come noto, Chopra e Turner sono sposate rispettivamente con Nick e Joe Jonas, due dei componenti della band, ed erano entrambe a Londra per il concerto. Chopra si trovava nella capitale inglese per i suoi impegni promozionali attorno alla serie Citadel dei fratelli Russo, in uscita su Prime Video il 28 aprile prossimo.

Sophie Turner ha sposato Joe Jonas nel maggio 2019 e hanno due figlie insieme; nove mesi prima erano convolati a nozze Priyanka Chopra e Nick Jonas, i quali nel gennaio 2022 hanno annunciato di aver avuto una figlia tramite madre surrogata.

Prossimamente, rivedremo Turner nei panni della famosa ladra di gioielli Joan Harrington nella serie televisiva Joan. L'attrice si trovava appunto a Londra a causa delle riprese dello show, che ricreerà la Londra degli anni '80.