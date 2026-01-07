Sophie Turner è coinvolta in una rapina milionaria nel trailer di Steal

Il 21 gennaio arriveranno in streaming su Prime Video i sei episodi della serie Steal, con protagonista l'attrice Sophie Turner, di cui Amazon ha condiviso il trailer.

Il progetto, di genere thriller, è stato creato e scritto dallo scrittore Sotiris Nikias, al suo debutto nel mondo delle sceneggiature per il piccolo o grande schermo.

Cosa racconterà la serie con Sophie Turner

Al centro della trama di Steal c'è Zara, interpretata da Sophie Turner, che si ritrova inaspettatamente coinvolta in una rapina durante un normale giorno di lavoro nel suo ufficio della società Lochmill Capital, che si occupa di investimenti di fondi pensione.

La tranquilla routine tra colleghi viene infatti spezzata dall'entrata in scena di un gruppo di ladri violenti che minacciano lei e i suoi colleghi. Zara si ritrova quindi costretta, insieme al suo miglior amico Luke, a collaborare e aiutarli a compiere una rapina milionaria con vittime numerose persone comuni.

Il motivo del crimine è però avvolto dal mistero e le autorità cercano di scoprire la verità. Il procuratore distrettuale Rhys dovrà inoltre tenere sotto controllo i propri problemi personali mentre fa i conti con interessi e segreti che emergono progressivamente.

Nel trailer si vede inoltre come Zara venga coinvolta nelle indagini e inizi a rischiare la propria vita, trovandosi in pericolo.

Chi ha realizzato lo show

Nel cast delle puntate, oltre a Sophie Turner che sarà prossimamente protagonista anche della serie tratta da Tomb Raider, ci sono inoltre Jacobn Fortune-Lloyd, Archie Madekwe, Andrew Howard, Ellie James, Jonathan Slinger, Harry Michell, Thomas Larkin, Tara Summers, e Andrew Koji.

Alla regia delle puntate ci sono Sam Miller e Hettie Macdonald, mentre nel team della produzione ci sono Greg Brenman e Rebecca de Souza.

Lo show è prodotto da Drama Republic, la casa di produzione britannica dietro il successo di Netflix One Day.