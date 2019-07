Sophie Turner e Joe Jonas in Italia per la luna di miele

Sophie Turner e Joe Jonas hanno fatto tappa anche in Italia per la loro lunga luna di miele, ed ecco in quale località sono stati scoperti.

Sophie Turner e Joe Jonas hanno deciso di fare un giro anche in Italia per la loro luna di miele. La star de Il Trono di Spade e il neo marito hanno fatto una visita lampo anche al nostro Paese prima di ripartire con destinazione Maldive.

Circa un'ora fa, infatti, sono apparsi su entrambi i profili instagram della coppia alcuni scatti direttamente dal resort extra lusso Soneva Fushi, ma solo il giorno prima era stata proprio Sophie Turner a condividere nelle stories un video girato da suo marito. Pochi secondi in cui l'ex Sansa Stark pronuncia una frase famosa per i suoi follower più fedeli, "And that's the tea", indicando però una gigantesca "T", quella che è il logo dei Tabacchi italiani.

Naturalmente quell'insegna potrebbe essere ovunque, ma qualcuno è riuscito a risalire alla località sfruttando il numero di riferimento della tabaccheria che compare nel video: ebbene negli ultimi giorni Sophie Turner e Joe Jonas avrebbero visitato Sorrento. Naturalmente sono stati in tanti a chiedersi se il video non risalisse a qualche tempo fa, ma è altamente plausibile che, dopo il fastoso matrimonio celebrato in Provenza, i neo sposi abbiano fatto tappa nel nostro Paese (dove fino a qualche giorno fa si trovavano anche i cognati Priyanka Chopra e Nick Jonas), prima di rimettersi in viaggio per le Maldive, quella che è sicuramente la tappa clou di una lunga luna di miele.