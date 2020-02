Sophie Turner e Joe Jonas sono in attesa del loro primo figlio

Sophie Turner, l'interprete di Sansa in Il Trono di Spade, è incinta del suo primo figlio per la gioia del marito Joe Jonas, star dei Jonas Brothers. I due sono sposati da quasi un anno.

La coppia non ha dato un annuncio ufficiale, tuttavia la notizia è stata confermata da fonti a loro molto vicine al sito Just Jared. Sophie Turner e Joe Jonas hanno voluto mantenere il segreto il più a lungo possibile, pur avendo rivelato la notizia alle proprie famiglie che sarebbero entusiaste all'idea che presto saranno genitori.

L'attrice, che ha 23 anni, recentemente ha deciso di indossare, nelle occasioni come red carpet ed eventi alla presenza di fotografi, degli abiti che nascondessero i primi segni della gravidanza sul proprio fisico e il 30 gennaio era stata fotografata insieme al marito a Londra con una semplice tuta e un cappotto largo.

Sophie e Joe si sono sposati a Las Vegas nel mese di maggio 2019 e successivamente in Francia. L'attrice aveva rivelato che non avrebbe mai pensato si sarebbe sposata così giovane prima di incontrare la star dei Jonas Brothers, essendo persino convinta che sarebbe stata destinata a rimanere single per sempre: "Ma quando trovi la persona giusta semplicemente lo sai. Mi sento più anziana rispetto alla mia età anagrafica e ho avuto abbastanza esperienze per essere consapevole".