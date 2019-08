Sophie Turner, al compleanno di Joe Jonas è una Bond girl: che spacco letale!

Sophie Turner ha partecipato a una festa a tema James Bond organizzata per celebrare il compleanno del marito Joe Jonas e le foto del suo look hanno scatenato i commenti sui social grazie a uno spacco davvero "letale".

La famiglia Jonas ha infatti organizzato un party davvero unico in occasione di Joe, che ha compiuto 30 anni, e le foto rivelano che l'evento che si è svolto a New York erano a tema agente 007, con palloncini neri e dorati, decorazioni ispirate alle avventure della spia e al lussuoso mondo che frequenta James Bond.

Sophie Turner ha inevitabilmente conquistato l'attenzione con un elegante abito nero molto sensuale, in pieno stile Bond Girl, e molti fan hanno lanciato l'invito alla produzione del franchise cinematografico di considerarla per il prossimo capitolo della saga che dovrà fare i conti con non pochi cambiamenti, considerando l'addio all'iconico ruolo di Daniel Craig.

Ecco la foto:

Gli organizzatori del party avevano creato persino dei soldi finti con l'immagine di Joe, distribuito sigari e martini, permettendo agli invitati di giocare a poker e divertirsi posando per delle foto in stile Goldeneye.

Tra gli ospiti della festa anche i fratelli del giovane, Nick e Kevin, accompagnati dalle mogli Priyanka Chopra e Danielle Jonas, oltre a numerose star della musica e del cinema.