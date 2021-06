Sophie Turner, coming out su Instagram nel mese del Pride?

Sophie Turner ha celebrato il mese del Pride con un probabile coming out in una storia pubblicata su Instagram; la star de Il Trono di Spade però, è stata un po' sibillina.

Sophie Turner ha celebrato il mese del Pride attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram con un possibile coming out attraverso il quale sembrerebbe essersi dichiarata bisessuale.

La celebrazione del Pride Month da parte di Sophie Turner si è accompagnata alla dichiarazione della sua bisessualità. L'attrice de Il Trono di Spade, infatti, ha scritto su Instagram: "Ragazzi, è arrivato il mese del Pride!" e anche: "Time isn't straight and neither am I" che, letteralmente, vuol dire "Il Tempo non è dritto (ma straight vuol dire anche "etero") e nemmeno io lo sono".

Sophie Turner ha arricchito la sua storia con una serie di meme e GIF tematiche. Molti fan su Instagram e Twitter sostengono che la storia sancisca la dichiarazione di bisessualità da parte di Sophie Turner. Un utente ha scritto su Twitter: "Sophie è sposata con un uomo. Credo che si tratti di una sua semplice fantasia". Un altro utente ha dichiarato, erroneamente: "Sophie è sposata con un uomo, il che la rende eterosessuale".

L'attrice ha 25 anni e, nel 2019, ha parlato della sua sessualità fluida con Rolling Stone. Allora Sophie Turner aveva dichiarato: "Tutti sperimentano. Fa parte del processo di crescita. Io amo le anime e non i generi. Joe Jonas è la persona della mia vita perché ho conosciuto abbastanza uomini e abbastanza donne per poterlo dire".

Infine, un utente su Twitter ha chiuso la questione: "Per favore, leggo commenti sulla bisessualità di Sophie Turner. Ma lei aveva già dichiarato tutto anni fa!".