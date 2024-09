Sophia Loren, per il suo 90esimo compleanno, ha ricevuto la prima "Chiave di Cinecittà"

Sophia Loren compie 90 anni e, per celebrare il compleanno dell'icona del cinema italiano il Ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce hanno deciso di consegnarle un riconoscimento unico nella sua Roma: il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia le hanno infatti donato la prima Chiave di Cinecittà.

La cerimonia si è svolta al The Space Cinema Moderno nel corso di un evento strettamente privato organizzato in collaborazione con la famiglia.

I dettagli dell'evento

Alla consegna del riconoscimento in onore di Sophia Loren erano presenti i figli Edoardo e Carlo Ponti e numerosi amici dell'artista arrivati nella Capitale per festeggiarla, tra cui Zubin Mehta, Aurelio De Laurentiis, Christian De Sica, Trudie Styler, Claudia Gerini, Greta Scarano, Margareth Madè, Silvia Damiani, Tomas Arana, Franco Nero, Carlo Poggioli, Nancy Brilli, Mara Venier, Al Bano, Gigi D'Alessio.

A farle gli auguri dal palco si sono poi avvicendati Enrico Lo Verso, Ferzan Özpetek, Laura Delli Colli, Ibrahim Gueye, mentre una dedica in musica firmata Sting è giunta all'attrice con un video registrato, Every Little Thing She does is Magic.

La star con il prestigioso riconoscimento

In sala è stato poi proiettato Pizze a credito, tratto dal film L'oro di Napoli del regista Vittorio De Sica nella sua nuova versione restaurata in 4K da Luce Cinecittà e Filmauro, presentata in prima mondiale in preapertura dell'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia poche settimane fa.

Per celebrare la nostra attrice sono state promosse varie iniziative, in Italia e all'estero, come una retrospettiva svoltasi lo scorso giugno a New York e organizzata in collaborazione con il Lincoln Center, un omaggio realizzato insieme all'Istituto Italiano di Cultura a Barcellona, e la retrospettiva che sarà dedicata all'attrice a Los Angeles, negli spazi dell'Academy Museum of Motion Pictures e che permetterà di presentare il restauro del film Sabato, domenica e lunedì.

L'oro di Napoli, La Ciociara e i migliori film di Sophia Loren

Le dichiarazioni di Sophia Loren

La motivazione ufficiale della consegna del riconoscimento è la seguente: "Alla diva dal singolare talento e dal fascino irresistibile che con le sue interpretazioni ha scritto la storia della settima arte, la prima "Chiave di Cinecittà", un omaggio dagli Studi simbolo dell'eccellenza del sistema cinematografico italiano, dove ha preso il via la sua straordinaria carriera. Un riconoscimento che sottolinea il grande carisma e la versatilità di un'artista che con il suo esempio ha raccontato al mondo l'immagine dell'Italia più bella".

La Chiave di Cinecittà

La star del cinema italiano ha ringraziato per il riconoscimento, sottolineando: "È un simbolo denso di significato che sintetizza la mia carriera e allo stesso tempo mi ricorda quegli inizi così pieni di speranza e fiducia nel futuro. Ringrazio il Sottosegretario Lucia Borgonzoni e la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia per aver voluto celebrare il mio compleanno con la consegna di questo prezioso oggetto e questa emozionante cerimonia con la mia famiglia e i miei amici".

Sophia Loren ha voluto aggiungere: "Il vantaggio dell'eta é che non possiamo perdere tempo con cose inutili. Una serata come questa è troppo corta. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Quest'amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, ballato insieme e questa sera possiamo anche brindare insieme,. E se c'è un regalo che mi volete fare, un dono è di celebrare non solo me, ma tutti noi che siamo ancora qui. Il nostro più grande traguardo è che dopo aver condiviso una vita insieme vogliamo ancora passare una notte tra di noi. Questo è il vero successo. quindi grazie dal profondo del cuore per questa vita, questo amore e questi ricordi che il tempo non potrà mai cancellare".

La chiave è realizzata interamente a mano in bronzo patinato dallo scultore Dante Mortet e riproduce l'iconico ingresso di Cinecittà. A partire da questo primo esemplare sarà consegnata a personalità italiane ed internazionali che hanno lasciato un'impronta indelebile nel cinema.