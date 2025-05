Sophia Loren incontra Al Bano e le foto diventano virali, scatenando la furia del cantante: "Sono disgustato"

Al Bano ha fatto visita a Sophia Loren e le foto dell'incontro avvenuto a Ginevra hanno fatto il giro dei social, scatenando però l'ira del cantante.

Gli scatti sono infatti stati condivisi dal collezionista di auto Daniel Iseli, mostrando la diva del cinema struccata durante la chiacchierata avuta con i due amici.

La reazione del cantante

Dopo qualche ora, Al Bano ha dichiarato all'Ansa senza mezzi termini: "La diffusione delle foto con Sophia Loren? Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento nei confronti suoi e anche miei".

Il cantante non ha esitato ad attaccare Iseli, che ha prontamente cancellato il suo post Instagram, aggiungendo: "Erano foto che abbiamo fatto per noi, per la famiglia e non certo per la pubblicazione. Con Sophia c'è una grande amicizia da tempo. Ci vediamo spesso, 2-3 volte l'anno. Non abbiamo mai fatto una foto per diffonderla. Per me è un tradimento, mi sento disgustato".

Il collezionista aveva accompagnato gli scatti scrivendo: "Incontro magico tra musica e leggende del cinema". Iseli aveva inoltre rivelato i dettagli dell'incontro: "Dopo alcuni giorni indimenticabili nell'idilliaca cantina Tenute Albano Carrisi, coronata dalla festa di compleanno del nostro grande amico Albano Carrisi, il percorso di Daniel Iseli e Albano ha portato direttamente a Ginevra - a una leggenda vivente: Sophia Loren".

Un incontro che doveva rimanere privato

Il post proseguiva rivelando: "La visita alla Grande Dame è durata circa due ore - piena di cordialità, profondo rispetto e preziosi ricordi di momenti insieme. Davanti a una tazza di caffè, si è riso, si raccontava e ci si è crogiolato nei ricordi".

Sophia Loren vive a Ginevra, dove sono nati anche i suoi figli Carlo ed Edoardo, da oltre 50 anni, dove può trascorrere le sue giornate lontano dai riflettori e dall'attenzione dei media.

Le foto condivise la ritraevano con un foulard che le copriva la testa, un cardigan bianco e pantaloni neri. Sophia era inoltre struccata e rilassata, probabilmente inconsapevole che quegli scatti sarebbero stati diffusi online violando la sua privacy.