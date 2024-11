Sophia Loren: "Non penso al ritiro, ma al mio prossimo film"

Sophia Loren, che verrà celebrata all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles con una retrospettiva dedicata alla sua carriera, ha rivelato che non sta affatto pensando al ritiro.

Dopo aver recitato per quasi 75 anni, infatti, l'icona del cinema italiano sta pensando al suo prossimo progetto.

La chiave del successo di Sophia Loren

Intervistata da Deadline, Sophia Loren ha spiegato che il suo segreto per una carriera longeva è di "non avere mai un piano B" per un motivo preciso: "Quando affronti un ostacolo che pensi sia insormontabile non ti ritrovi a prendere la via d'uscita più facile".

Sophia nel film del figlio

L'attrice premio Oscar ha aggiunto: "Fai un respiro profondo, vai avanti e trovi la soluzione giusta al tuo problema, non avendo altra scelta oltre quella di andare avanti. Nessun piano B, solo piani A".

Sophia ha recitato nel 2020 nel film di suo figlio Edoardo Ponti intitolato La vita davanti a sé, ma non ha intenzione di ritirarsi: "Non voglio pensare alla mia eredità. Voglio pensare al mio prossimo film. Penserò all'eredità quando mi ritirerò e spero di non farlo mai".

La star, recentemente, aveva parlato dell'importanza di ricevere un riconoscimento come la Chiave di Cinecittà dichiarando: "Il vantaggio dell'eta é che non possiamo perdere tempo con cose inutili. Una serata come questa è troppo corta. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Quest'amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, ballato insieme e questa sera possiamo anche brindare insieme,. E se c'è un regalo che mi volete fare, un dono è di celebrare non solo me, ma tutti noi che siamo ancora qui. Il nostro più grande traguardo è che dopo aver condiviso una vita insieme vogliamo ancora passare una notte tra di noi. Questo è il vero successo. quindi grazie dal profondo del cuore per questa vita, questo amore e questi ricordi che il tempo non potrà mai cancellare".