Sono Solo Fantasmi, su Prime Video in streaming da oggi

Sono solo fantasmi, la commedia datata 2019 diretta e interpretata da Christian De Sica con Carlo Buccirosso e Leo Gullotta, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 1 gennaio 2023!

Thomas è una sorta di mago, ma adesso è precipitato in bolletta. Carlo è invece un napoletano sottomesso a moglie e suocero settentrionali. I due sono fratellastri, e dopo anni si rincontrano a Napoli per la morte del padre Vittorio, un giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo, apparentemente ingenuo ma che si rivela in realtà un piccolo genio.

Sono solo fantasmi: Christian De Sica, Gianmarco Tognazzi e Carlo Buccirosso in una scena del film

L'eredità, tanto bramata da Thomas e Carlo, va perduta a causa dei debiti del padre e i tre hanno così una grande idea: sfruttare la superstizione napoletana, diventando degli "acchiappa fantasmi". Proprio quando l'attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del fu Vittorio s'impossessa del corpo di Carlo. I fratelli, così, si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo, gli spiriti catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Così, con l'aiuto del padre, i tre fratelli cercheranno di salvare la città partenopea.