Sono solo fantasmi, Christian De Sica e Gianmarco Tognazzi: "I nostri padri ci proteggono dall'aldilà"

Christian De Sica torna con Sono solo fantasmi, nuova ghost comedy con Gianmarco Tognazzi che entrambi gli attori dedicano ai loro padri famosi, che simbolicamente li proteggono dall'aldilà.

Il nuovo progetto di Christian De Sica non è la solita commedia natalizia, ma una commedia horror di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Sono solo fantasmi un omaggio a Vittorio De Sica, ambientata a Napoli città che De Sica Senior amava molto: "Che bello tornare in una città che mio padre amava tanto e che bello raccontare una città diversa da quella di Gomorra, quella che piaceva a papà, solare e positiva. René Clair diceva a mio padre: 'io devo chiamare gli attori della Comédie Française, mentre a Napoli per te è facile, tutti sanno recitare'. E così è stato, i napoletani ci hanno aiutato con entusiasmo"

Nel cast, insieme a Christian De Sica, anche Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, che ha raccontato la sensazione di essere sul set insieme al suo amico storico: "L'effetto è stato di grande famiglia riunita. Il mio personaggio si doveva chiamare Giambo, che è il mio soprannome, invece Christian, che per me è sempre stato un fratello maggiore da quando ho debuttato con lui al cinema, ha deciso: 'ti chiamo Ugo, i nostri papà ci proteggeranno durante il film"

Palese, quindi, l'intenzione di Christian De Sica di omaggiare due volti noti del cinema italiano come Vittorio De Sica e Ugo Tognazzi, attraverso i personaggi interpretati proprio da lui e dal suo collega Gian Marco Tognazzi: "Dovendo raccontare di un napoletano di quell'epoca mi è venuto naturale. Mio padre, a differenza di quello del film, era generoso, ma anche lui grande giocatore, con tante mogli e figli: ogni tanto mi ritrovo una sorella che spunta. Una volta mi arrivò una telefonata dalla Spagna 'sono tua sorella Mari Munos', al funerale di papà vedo una signora corpulenta che posa una madonnina fosforescente sulla lapide, si gira e aveva la mia faccia "sono Ines, la figlia della sarta". Mio padre era così"

Inoltre, Christian De Sica ha palesato il suo desiderio di realizzare un remake del film La porta del cielo, per omaggiare ancora una volta i suoi genitori: "Il vero omaggio a lui sarebbe riuscire a fare finalmente il film La porta del cielo, con la bella storia d'amore tra mio padre e mia madre. Oggi sono troppo vecchio per interpretare mio padre a 45 anni, ma sarebbe bello fare questo film o con Indiana o con Netflix"

Sono solo fantasmi racconta di Thomas, Carlo e Ugo, fratellastri nati da tre madri diverse e da Vittorio, unico ad aver dato il seme. Thomas e Carlo sono squattrinati, Ugo entra ed esce dagli ospedali psichiatrici. Morto il padre, scoprono che l'eredità non esiste perché si è mangiato tutto al gioco, tranne la bella, storica casa a Napoli, sulla quale grava un'ipoteca inarrivabile. Un giorno però i tre, stimolati da una dirompente vicina che urla a squarciagola credendosi posseduta dai fantasmi, scoprono di poterla pagare lucrando sulla tipica superstizione napoletana. Iniziano così le avventure di tre perdenti che sperano in una riscossa dalla vita.

Sono solo fantasmi è al cinema da oggi 14 novembre.