Sonic Prime: il videogioco di SEGA alla base di una serie animata Netflix

Netflix collaborerà con SEGA per realizzare Sonic Prime: una nuova serie animata in 3D dedicata al famoso riccio dei videogiochi.

Sonic Prime sarà la nuova serie animata in 3D tratta dal famoso videogioco prodotta per Netflix che verrà realizzata grazie a una collaborazione con SEGA, WildBrain Studios e Man of Action Entertainment.

Il progetto sarà inizialmente composto da 25 episodi e il debutto in streaming è previsto per il 2022.

Dominique Bazay, responsabile dei progetti animati di Netflix, ha dichiarato: "Sonic è un personaggio amato e ha un posto speciale nel cuore di tutti, compreso il mio. Ho trascorso molte ore con il personaggio quando ero una ragazzina ed è un privilegio poter portare questo personaggio, che tutti conoscono e amano, in vita con una nuova avventura con Netflix, che una generazione di fan leali e nuovi fan intorno al mondo potranno apprezzare".

Ivo Gerscovich ha aggiunto: "Sonic è un'icona dell'intrattenimento globale che ha conquistato il pubblico fin dal debutto del videogioco nel 1991. Con oltre 1.4 miliardi di giochi venduti e scaricati fino a questo momento, un eccitante film, un programma di progetti in licenza solido e molto di più, l'iconico riccio di SEGA continua a sorprendere e deliziare le persone di tutto il mondo. Siamo elettrizzati nel collaborare con WildBrain, Man of Action Entertainment e Netflix per correre in questo capitolo nuovo e animato nel franchise di Sonic".

Man of Action Entertainment ha già realizzato Ben 10 e Big Hero 6 e l'animazione sarà realizzata da WildBrain.

Il videogioco ha recentemente avuto un adattamento per il grande schermo con star Ben Schwartz e James Marsden, in grado di conquistare 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel dovrebbe arrivare nelle sale nel mese di aprile 2022.