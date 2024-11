Sonic the Hedgehog 3: le nuove foto svelato alcune alleanze del film

Sono state rilasciate nuove immagini di Sonic the Hedgehog 3, che mostrano cosa aspettarsi da Sonic, Shadow e Dr. Robotnik nel film sequel. Il prossimo Sonic the Hedgehog 3 vedrà Sonic (Ben Schwartz), Tails (Colleen O'Shaughnessey) e Knuckles (Idris Elba) affrontare Shadow, che avrà la voce di Keanu Reeves, una nuova minaccia per il loro mondo.

Il trio si avvarrà anche dell'aiuto del Dr. Robotnik (Jim Carrey) per cercare di impedire al nuovo riccio di creare scompiglio nel mondo. Dopo poco, Entertainment Weekly ha pubblicato una serie di immagini di Sonic the Hedgehog 3, che anticipano cosa aspettarsi dal nuovo film.

Sonic the Hedgehog 3, le nuove immagini del film

Locandina di Sonic the Hedgehog 3

Le nuove immagini rivelano Shadow in piedi sotto la pioggia, con un'aria abbattuta, ma lo mostrano anche mentre fa squadra con Robotnik e l'agente Stone (Lee Majdoub). Il Dr. Gerald Robotnik, interpretato sempre da Carrey, può essere visto insieme a loro, e in un'altra immagine si parla anche di un team-up con suo nipote. L'ultimo scatto rivela Sonic, Tails e Knuckles in un caffè di Tokyo, con le versioni mascotte di Chao dei giochi. Date un'occhiata alle nuove immagini qui sotto:

NEW SONIC MOVIE 3 IMAGES FROM ENTERTAINMENT WEEKLY! ???? pic.twitter.com/HXEMmBKeq8 — Cy???? (@Cybrid101) November 13, 2024

Il primo trailer del film lasciava intendere che il cast di Sonic the Hedgehog 3 avrebbe cambiato alcune delle proprie alleanze, con Robotnik che si sarebbe alleato con la Macchia Blu per fermare Shadow. Tuttavia, queste nuove immagini lasciano intendere che la loro alleanza non durerà a lungo.

Il Dottore si unirà a suo nonno e alla Forma di Vita Definitiva nel tentativo di conquistare il mondo. Questo indica che Sonic e i suoi amici si troveranno in una situazione difficile, soprattutto per la potenza del loro nuovo nemico.

Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film

Il coinvolgimento di Gerald nella storia è molto diverso da quello dei giochi: il nonno di Robotnik è morto da tempo quando iniziano gli eventi di Sonic Adventure 2, il gioco di debutto di Shadow. La collaborazione del trio potrebbe comportare molti più pericoli per Sonic e i suoi amici, che dovranno trovare un nuovo approccio per fermare i loro piani di dominazione del mondo. Dato il livello di potenza di Shadow e l'intelligenza combinata di entrambi gli umani con cui lavora, il film potrebbe essere in attesa di introdurre qualche vantaggio per i protagonisti nella loro lotta per salvare la Terra.