Sonic - Il Film: il trailer inedito svela il nuovo design del protagonista

Sonic - Il Film ha un trailer inedito in cui si svela il nuovo design ideato per il simpatico protagonista dopo le proteste dei fan.

Sonic - Il Film ha un nuovo trailer che svela i cambiamenti effettuati sul look del protagonista dopo le tante polemiche suscitate dalle prime immagini ufficiali, situazione che ha costretto a posticipare più volte l'uscita del lungometraggio live-action.

Nel video promozionale del progetto, in arrivo nei cinema americani il 14 febbraio, Sonic spiega di essere arrivato sulla Terra perché sul suo pianeta tutti volevano entrare in possesso dei suoi poteri. La situazione precipita anche sul nostro pianeta e il proprietario del garage in cui si era nascosta la creatura deve aiutarlo a salvarsi dal Dr. Robotnik. Il malvagio scienziato è però determinato a catturare la super veloce creatura, tra inseguimenti, fughe e molti momenti divertenti.

Nel lungometraggio diretto da Jeff Fowler, Sonic avrà la voce di Ben Schwartz, mentre Jim Carrey sarà il villain Dr. Robotnik e James Marsden avrà la parte di Tom Wachowski, il nuovo miglior amico del protagonista.

Il trailer inedito, in base ai primi commenti presenti su YouTube, sembra aver tranquillizzato i fan del videogame che hanno apprezzato il lavoro compiuto sul personaggio, ora molto più vicino esteticamente all'aspetto con cui lo abbiamo sempre conosciuto.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca