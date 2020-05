Sonic Il Film pronto all'uscita in DVD, Blu-ray, 4K e anche in Steelbook: ecco data, cover ed extra

Sonic Il Film sarà disponibile a partire dal 10 giugno in homevideo con ben quattro edizioni: oltre a DVD, Blu-ray e 4K UHD, sarà in commercio anche la Steelbook.

Si avvicina la data di uscita homevideo per il riccio più amato e divertente di sempre. Dopo il successo al botteghino, Sonic Il Film è infatti pronto allo sbarco per la visione casalinga: il film con Jim Carrey sarà disponibile in Dvd, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital HD a partire dal 10 giugno. Ma attenzione, per i collezionisti il film sarà disponibile anche in una fantastica confezione Steelbook, con al suo interno il disco blu-ray.

Dotato di un'incredibile velocità, Sonic aka il riccio blu approda sulla Terra e ne fa la sua nuova casa. Questo finché non complica le cose attirando l'attenzione del malvagio Dr. Robotnik, con cui ingaggia una vera e propria corsa attraverso il globo per cercare diimpedirgli di dominare il mondo. Le edizioni home video di Sonic Il Film saranno ricche di contenuti bonus imperdibili, tra un nuovo corto animato, scene eliminate, papere, approfondimenti sulle origini del leggendario riccio blu e altro ancora.

Ecco l'elenco dei contenuti speciali: