Sonic 4, il regista conferma ufficialmente l'inizio delle riprese: "È il momento del martello"

Dopo il cliffhanger di Sonic 3, la saga live-action riparte con una dichiarazione d'intenti chiara: le riprese del quarto film sono iniziate, tra nuovi personaggi e ritorni attesissimi.

Le riprese di Sonic 4 sono ufficialmente iniziate. Il regista Jeff Fowler celebra l'avvio della produzione con una foto dietro le quinte che mette al centro il martello di Amy Rose, confermando il ruolo chiave del personaggio nel prossimo capitolo cinematografico.

Sonic 4 entra in produzione e Amy Rose prende spazio

È ufficiale: Sonic the Hedgehog 4 è entrato in fase di produzione. A confermarlo è stato il regista Jeff Fowler, che ha condiviso una foto dal set in cui impugna l'iconico martello di Amy Rose, il Piko Piko Hammer. Un gesto simbolico, ma tutt'altro che casuale, accompagnato dalla didascalia "Pronti all'azione #SonicMovie4 ora in lavorazione. Nei cinema di tutto il mondo a marzo 2027". L'account ufficiale del film ha risposto con un ironico "è l'ora del martello", alimentando immediatamente l'entusiasmo dei fan.

L'immagine arriva come una naturale prosecuzione del finale di Sonic 3 - Il Film, dove il riccio blu si trovava accerchiato da un esercito di Metal Sonic. Una situazione disperata, ribaltata all'ultimo istante dall'ingresso di Amy Rose, comparsa nella scena mid-credit senza battute ma con un impatto visivo decisivo.

Un'altra conferma importante riguarda il casting vocale: Kristen Bell, nota per Frozen, presterà la voce ad Amy. Una scelta che rafforza la tradizione del franchise di affidarsi a interpreti di primo piano, già evidente con Idris Elba nei panni di Knuckles e Keanu Reeves come Shadow. Accanto a loro, Colleen O'Shaughnessey continua a dare voce a Tails, mantenendo un legame diretto con i videogiochi originali.

Amy Rose, riccio antropomorfo rosa energico e imprevedibile, è da sempre una figura centrale nell'universo di Sonic: innamorata dichiarata del protagonista, armata di entusiasmo e di un martello che non passa inosservato, rappresenta una combinazione di dolcezza e temperamento esplosivo. Il film sembra intenzionato a valorizzarne finalmente la complessità.

Un franchise in espansione

Il cast umano rimane solido, con James Marsden, Tika Sumpter e Lee Majdoub pronti a tornare. Più incerta, ma altamente probabile, la presenza di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, nonostante l'attore scelga oggi con maggiore parsimonia i suoi progetti. La sua eventuale conferma aggiungerebbe ulteriore peso a un film già carico di aspettative.

Dal punto di vista creativo, l'introduzione di Amy è stata pianificata con attenzione. Nel 2024, lo sceneggiatore Pat Casey aveva spiegato che inserirla già nel terzo film avrebbe rischiato di sovraffollare la storia: "Abbiamo discusso a lungo se includerla nel terzo film, ma abbiamo deciso che non c'era abbastanza spazio per renderle giustizia, così come a Shadow. Non volevamo affollare il film". Una scelta di prudenza narrativa che oggi trova la sua ricompensa.

Josh Miller, co-sceneggiatore, aveva aggiunto: "Non vuoi che sia solo una presenza di contorno. Vogliamo che sia cool. È il grande personaggio femminile del franchise". Dichiarazioni che suggeriscono un ruolo attivo e incisivo per Amy, lontano da stereotipi o funzioni accessorie.

L'uscita è fissata per il 19 marzo 2027, una data che segna non solo il ritorno di Sonic sul grande schermo, ma anche un possibile punto di svolta per l'intera saga. Tra nuovi equilibri, antagonisti metallici e un'eroina armata di martello e determinazione, Sonic the Hedgehog 4 sembra pronto a correre più veloce che mai.