Sonic - Il film, Filippo Tortu: "Sonic è vestito d’azzurro come gli atleti italiani"

In occasione dell'uscita di Sonic - Il film, Sonic e Filippo Tortu, il miglior velocista italiano, si sono sfidati in una gara di velocità: chi avrà vinto?

Sonic Il Film: un'immagine del film

Se la velocità è sempre stata parte di voi o siete sempre pronti a sfidarla, allora non c'è momento migliore che andare al cinema a vedere Sonic - Il film. In occasione dell'uscita del film, che sarà il prossimo 13 febbraio, il superveloce e mitico porcospino blu del videogioco della SEGA, Sonic, ha sfidato un atleta d'eccezione, un vero e proprio recordman dell'atletica: Filippo Tortu. Ma come sarà andata a finire?

Sonic vs Tortu: una sfida a tutta velocità

Un'immagine di Filippo Tortu

Filippo Tortu, oltre ad essere il più veloce atleta italiano di tutti i tempi, ha dimostrato di possedere un grande coraggio, quello che ci vuole per sfidare il re della velocità, ovvero Sonic. Al termine di questa incredibile competizione sulla pista indoor di Bergamo, il velocista Tortu, classe 1998, è stato anche protagonista assoluto di un incontro speciale, organizzato in collaborazione con la FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e dedicato alla promozione dell'atletica tra i giovanissimi.

D'altra parte, non potrebbe esserci una combinazione più vincente della coppia formata da un personaggio dell'immaginario collettivo come Sonic, famoso anche tra i più piccoli per il suo scatto fulmineo, e un campione italiano come Filippo Tortu, detentore del record nazionale dei 100 metri, per incoraggiare giovani e bambini a praticare l'attività sportiva in modo sano e con regolarità. Un messaggio in linea con gli obiettivi della FIDAL e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in una stagione che culminerà con l'appuntamento a cinque cerchi in Giappone. Il giovane atleta italiano ha sempre dimostrato di avere la stoffa del grande campione, di cui si sottolineano due importanti successi: arrivare finalista ai mondiali di Doha e aver corso i 100 metri in poco meno di 10 secondi (più precisamente 9''99), diventando l'unico atleta italiano a raggiungere questo record.

Un inno allo sport

Sonic durante l'incontro con Filippo Tortu

Un film come Sonic Il Film non può che essere un vero e proprio inno a praticare qualsiasi sport e, proprio per questo motivo, Filippo Tortu ha condiviso la propria esperienza di atleta con un gruppo di ragazzi di diversa età, rispondendo alle tante curiosità di coloro che sono gli atleti del presente e che saranno anche gli atleti del futuro. Perché lo sport è passione, è fonte di divertimento e di benessere se praticato nella maniera corretta e poco importa se vengano richieste dalle 2 alle 4 ore al giorno di allenamento, come nel caso di Tortu: perché quando c'è la passione e il divertimento nulla diventa un peso.

Sonic Il Film: una scena del film

Un personaggio come Sonic, arrivato sulle console per videogiochi nel 1991, ha unito il videogioco all'attività sportiva, cosi come lo stesso Filippo ha avuto modo di raccontare: "Da piccolo ci ho sempre giocato, con il fatto che poi c'è anche un videogioco sulle Olimpiadi (e non ci sono molti videogiochi sull'atletica) [si riferisce alla serie Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, ndr.]. Quindi, è sempre stato uno dei miei preferiti. Poi oggi è stato molto bello e divertente sentirsi parte del film, proprio perché è un qualcosa che ha fatto parte della mia infanzia".

Sonic - Il Film: un'immagine del film

Ma non solo, perché per Tortu essere un atleta di così grande bravura e rilievo significa anche viaggiare spesso per il mondo e quale miglior momento per conciliare le ore di viaggio con un buon film? _"Sono molto più da film che da serie tv. Viaggiando tanto ho molto tempo "morto" che occupo guardando i film sul telefonino."

Sonic - Il film

Sonic Il Film: un'immagine del film

In uscita il prossimo 13 febbraio 2020, Sonic - Il film, basato sul famosissimo franchise videoludico SEGA, racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua nuova 'casa', il pianeta Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (interpretato da James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio Dr. Robotnik (interpretato da Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.

Sonic Il Film: James Marsden durante una scena del film

Sonic - Il film consentirà finalmente al pubblico di vedere sul grande schermo Sonic the Hedgehog, uno dei protagonisti di videogiochi che ha conosciuto la maggiore fama negli anni '90 e che, nel corso degli anni, è diventato un evergreen, appassionando tante diverse generazioni. Un film, dunque, che porterà al cinema grandi e piccini, desiderosi di vedere al cinema quell'alieno dalle sembianze di un porcospino blu veloce come il vento, anzi, di più. Un lungometraggio che, chissà, potrà anche essere una spinta ad essere più veloci, magari proprio in vista delle prossime Olimpiadi a cui Filippo Tortu parteciperà di azzurro vestito, proprio come i colori di Sonic.