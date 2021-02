Sonic 2: rivelato il logo e il titolo ufficiale del sequel

Avete sentito qualcosa? Probabilmente è stato il velocissimo Sonic! Il giovane riccio antropomorfo blu è pronto a tornare sugli schermi cinematografici di tutto il mondo in Sonic the Hedgehog 2, sequel di Sonic - Il film annunciato a maggio dello scorso anno e in uscita l'8 aprile 2022. L'account Twitter ufficiale del film, tra l'altro, non ha annunciato soltanto il titolo ufficiale del film ma ha anche mostrato in anteprima il logo di Sonic the Hedgehog 2, in grado di restituire la proverbiale velocità che caratterizza il protagonista del film.

Sonic the Hedgehog 2 annovererà anche Ben Schwartz nei panni di Sonic e Jim Carrey in quelli del malvagio Robotnik. Come riportato da Comic Book, il logo ufficiale di questo sequel di Sonic - Il film non mostra soltanto la coda di Sonic ma anche quella di Miles Prower, in arte Tails. Ovviamente non si tratta di uno spoiler, dal momento che il suo ingresso nel sequel era già stato annunciato nella scena successiva ai titoli di coda del primo film del nuovo franchise basato sul videogioco della SEGA.

Sonic Il Film raccontava la storia del riccio blu super veloce alla ricerca di una nuova casa sulla Terra. In questo nuovo ambiente, Sonic si troverà ad affrontare il pericoloso e malvagio Robotnik e a provare a bloccare i suoi propositi di conquista della Terra. Il progetto è disponibile in streaming in Italia su Amazon Prime Video e annovera nel cast i nomi di Ben Schwartz, Jim Carrey e James Marsden.

Per Jim Carrey si tratta di un atteso ritorno al mondo del cinema. La sua ultima apparizione in un film, infatti, risaliva al 2016 e al suo lavoro in Dark Crimes di Alexandros Avranas e in The Bad Batch di Ana Lily Amirpour. Nel 2017, Carrey ha recitato anche nel documentario Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton, diretto da Chris Smith e disponibile su Netflix. Il toccante ritratto sul lavoro di Carrey in Man on the moon è stato presentato in anteprima mondiale alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.