Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli: "c'é chi va avanti per santi protettori"

Adriana Volpe continua a lanciare frecciatine contro Sonia Bruganelli: in un 'intervista a Nuovo ha sottinteso che la moglie di Paolo Bonolis vada avanti solo grazie al sostegno del marito. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non anno mai nascosto la reciproca antipatia.

Lo scorso anno i problemi tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra siano iniziati già durante le prove fotografiche, antipatia a prima vista, dissero allora i bene informati. Ad un anno di distanza la situazione non è cambiata anzi, da parte di Adriana l'astio nei confronti della moglie di Paolo Bonolis è aumentato. Quest'ultima infatti, è stata confermata nel ruolo di opinionista del reality di Canale 5, mentre il gruppo autoriale del Grande Fratello Vip ha dato il benservito alla Volpe preferendole Orietta Berti.

Oggi, nel corso di un'intervista rilasciata su Nuovo, Adriana non ha perso l'occasione per parlare, male, della Bruganelli e rispondendo ad una domanda del giornalista, ha detto, riferendosi alla moglie di Bonolis: "La gente, il pubblico, sa che nella vita c'è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre...Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più".

Nei confronti di Orietta Berti, al contrario, Adriana Volpe ha espresso solo pensieri carini, considerandola una fuoriclasse ed affermando di essere sicura che la cantante sarà un'ottima opinionista. La Volpe, nella prossima stagione dovrebbe essere al fianco di Federico Fashion Style e Valeria Marini in un format incentrato sulla bellezza di cui non si sa altro.