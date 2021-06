Song One, su Netflix in streaming da oggi

Anne Hathaway e Johnny Flynn sono i protagonisti di Song One, commedia a tema musicale del 2014 disponibile da oggi in streaming su Netflix!

Anne Hathaway e Johnny Flynn sono i protagonisti di Song One, commedia a tema musicale del 2014 disponibile da oggi 15 giugno 2021 in streaming su Netflix per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Anne Hathaway è la protagonista di Song One, opera prima diretta da Kate Barker-Froyland. Già passato al Sundance, da sempre vetrina preferita per i prodotti indipendenti, il film ha la struttura narrativa di un dramma con una colonna sonora d'eccezione. La Hathaway, infatti, veste i panni di una giovane archeologa costretta a tornare a casa dopo l'incidente del fratello. Per svegliarlo dal suo coma, la ragazza è decisa a fare di tutto. Anche fargli ascoltare dal vivo la musica del suo cantante preferito. Il protagonista maschile è interpretato da Johnny Flynn, voce dei Johnny Flynn And The Sussex Wit.

Locandina di Song One

Curiosità: Scott Avett della band The Avett Brothers ha fatto il provino per il ruolo del protagonista. Durante la "performance" con Anne Hathaway in sede di audizione, ha letto una scena molto emotiva con l'attrice e ha dichiarato: "La scena era davvero emozionante, tanto che a un certo punto Anne ha iniziato a piangere a dirotto. A quel punto ho pensato 'Mio Dio, ma come fa?'. Lì ho capito che la parte era davvero al di fuori della mia portata". La regista Kate Barker-Froyland non ha più lavorato a nessun lungometraggio dopo quest'avventura.

