Somebody I Used to Know: nel trailer ufficiale le primi immagini del nuovo film di Alison Brie

Somebody I Used to Know, il nuovo film di Dave Franco con Alison Brie, ha un trailer ufficiale che ne annuncia l'arrivo su Prime Video.

Somebody I Used To Know, il film diretto da Dave Franco e co-sceneggiato insieme a sua moglie Alison Brie, è stato presentato sul web con il suo trailer ufficiale. Grazie al video inedito possiamo dare uno sguardo a questa particolare storia d'amore dalle tinte inconsuete.

La storia di Somebody I Used To Know ruota attorno alla sua protagonista e a una scelta che la porterà ad allontanarsi dalla sua vita per cercare di rilassarsi tornando alle radici. Ally (Alison Brie) è dipendente dal lavoro e nella città in cui è cresciuta trascorre una notte ricordando il passato insieme al suo ex fidanzato Sean (Jay Ellis). Quegli istanti spensierati cominceranno a mettere in dubbio le scelte che ha fatto fino a quel momento, e la situazione diventa poi ancora più surreale quando incontra Cassidy (Kiersey Clemons), una giovane che le ricorda come era anni prima.

Dave Franco regista di Somebody I Used To Know, con star Alison Brie

Somebody I Used to Know sarà presentato in anteprima il 10 febbraio su Prime Video. Nel suo cast troviamo anche Danny Pudi, Haley Joel Osment, Julie Hagerty e Amy Sedaris.