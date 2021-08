Dave Franco regista di Somebody I Used To Know, con star Alison Brie

Dave Franco tornerà alla regia con Somebody I Used To Know, film scritto insieme alla moglie Alison Brie che ne sarà la protagonista.

Dave Franco ritornerà alla regia con il film Somebody I Used To Know, progetto che verrà realizzato da Amazon Studios.

Il thriller avrà come protagonista Alison Brie, la moglie del filmmaker, che è inoltre la co-autrice dello script insieme al coniuge.

Somebody I Used To Know racconta la storia di Ally (Alison Brie), dipendente dal lavoro, che ritorna nella città in cui è cresciuta e trascorre una notte ricordando il passato insieme al suo ex fidanzato Sean (Jay Ellis). Questo la porta a mettere in dubbio tutte le scelte compiute in passato e la persona che è diventata. La situazione diventa poi ancora più confusa quando incontra Cassidy (Kiersey Clemons), una giovane che le ricorda come era lei anni prima.

Dave Franco e Alison Brie avevano già collaborato con la casa di produzione Black Bear dopo il successo dell'horror The Rental, accolto in modo positivo dalla critica e dal pubblico.

Julie Rapaport di Amazon Studios ha dichiarato: "Dave e Alison hanno re-immaginato un genere molto amato in un modo deliziosamente moderno. Non potremmo essere più elettrizzati nel guardare questo incredibile cast portare in vita il film, seguendo la visione di Dave, e di collaborare con Temple Hill e Black Bear per portarla sullo schermo".