Somebody I Used To Know, su Prime Video in streaming da oggi

Somebody I Used to Know, il nuovo film di Dave Franco con Alison Brie, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 10 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La storia di Somebody I Used To Know ruota attorno alla sua protagonista e a una scelta che la porterà ad allontanarsi dalla sua vita per cercare di rilassarsi tornando alle radici. Ally (Alison Brie) è dipendente dal lavoro e nella città in cui è cresciuta trascorre una notte ricordando il passato insieme al suo ex fidanzato Sean (Jay Ellis).

Locandina di Somebody I Used To Know

Quegli istanti spensierati cominceranno a mettere in dubbio le scelte che ha fatto fino a quel momento, e la situazione diventa poi ancora più surreale quando incontra Cassidy (Kiersey Clemons), una giovane che le ricorda come era anni prima. Somebody I Used to Know arriva in anteprima oggi 10 febbraio su Prime Video. Nel suo cast troviamo anche Danny Pudi, Haley Joel Osment (il bambino prodigio de Il Sesto Senso), Julie Hagerty e Amy Sedaris.