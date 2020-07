Solo: A Star Wars Story, Alden Ehrenreich sarebbe disposto a tornare nel sequel

Alden Ehrenreich ha ammesso che sarebbe disposto a recitare in un sequel di Solo: A Star Wars Story, progetto che inizialmente sembrava tra i programmi della Disney e attualmente abbandonato.

A ostacolare la realizzazione del film è stato però un risultato piuttosto deludente ai box office e i problemi affrontati dopo il passaggio della regia a Ron Howard in seguito al licenziamento di Chris Miller e Phil Lord.

Parlando della possibilità di riprendere l'iconico ruolo di Han Solo in un possibile secondo capitolo di Solo: A Star Wars Story, Alden Ehrenreich ha ora dichiarato a ComicBook.com: "Dipende da ciò che potrebbe essere. Dipende da come verrà fatto. Dipende se sembra giusto per la storia. Attualmente no, non ne so nulla".

L'attore ha aggiunto: "Penso che il nostro film sia stato l'ultimo dell'era convenzionale di Star Wars per quanto riguarda la distribuzione. Ho sentito alcune cose, ma niente di concreto".

Alden ha quindi ricordato quanto l'impegno sul set lo abbia spinto ad andare alla ricerca di nuovi spazi per se stesso: "In pratica si è trattata di un'esperienza della durata di tre anni, dalla pre-produzione alla distribuzione del film. E semplicemente volevo essere una persona, entrare in connessione con le persone della mia vita, trascorrere del tempo e sviluppare una persona all'esterno di questi film. E poi non si può mai sapere".

Il finale di Solo aveva lasciato aperte le porte alla possibilità che venga realizzato un sequel e alcuni elementi narrativi potrebbero essere sfruttati nelle future serie televisive prodotte per la piattaforma di streaming Disney+. Alden potrebbe quindi forse apparire nuovamente nella saga stellare, forse anche solo in veste di guest star in uno dei nuovi progetti che verranno realizzati dalla Lucasfilm.