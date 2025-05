La finale di Sognando Ballando con le stelle stasera su Rai 1: le coppie in gara, chi sono gli ospiti

Il breve torneo di Sognando Ballando con le stelle, che decreterà chi entrerà nel cast dello show come nuovo maestro, si chiude stasera su Rai 1, in un ultimo venerdì di maggio che doveva essere solo di Milly Carlucci, e che si è invece trasformato nell'ennesima sfida con Maria De Filippi.

Neppure una settimana fa, infatti, Mediaset annunciava che, eccezionalmente, l'ultima puntata di Uomini & Donne sarebbe andata in onda in prima serata, poco casualmente nel giorno in cui su Rai 1 si disputa la finale di Sognando.

Lo show, dopo aver collezionato ascolti poco soddisfacenti nelle precedenti tre settimane, riuscirà a contrastare l'audience della scelta di Gianmarco Steri?

Sognando Ballando con le stelle, le coppie della finale

Saranno otto le coppie che si sfideranno nell'ultima puntata dello show, e solo una sarà quella vincitrice. Tra otto contendenti, dunque, solo uno dei maestri ancora in gara potrà entrare nel cast fisso di Ballando con le stelle dalla prossima stagione.

Chi si sfiderà, dunque sulla pista da ballo? Saranno:

Janiya e Filippo

Chiquito e Anastasia Kuzmina

Yuri e Alessandra Tripoli

Hugo e Giada Lini

Valentina e Nikita Perotti

Mario e Veera Kinnunen

Aly-Z e Moreno Porcu

Vanessa e Carlo Aloia

Nell'ultima manche, però, succederà qualcosa di un po' particolare: gli aspiranti maestri dovranno esibirsi con alcuni dei concorrenti più amati delle passete edizioni dello show di Milly Carlucci. Ecco come sono composte le coppie:

Yuri con Federica Pellegrini

Hugo con Federica Nargi

Mario con Bianca Guaccero

Chiquito con Wanda Nara

Vanessa con Massimiliano Ossini

Aly-Z con Tommaso Marini

Valentina con Francesco Paolantoni

Janiya con Gabriel Garko

Due ospiti storici per l'ultima puntata

Come già accaduto nelle precedenti puntate, anche per la finale alla corte di Milly Carlucci, oltre ai VIP che hanno gareggiato nelle scorse edizioni, torneranno due protagonisti storici di Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro e Samanta Togni.

E del ritorno del "figliol prodigo" Todaro si parla ormai da settimane: maestro per ben 14 edizioni, vincitore per cinque (è ancora suo il record), nel 2021 il ballerino siciliano è approdato nel cast di Amici come insegnante di ballo, usando parole non tenerissime per parlare dell'esperienza in Rai.

La sua ospitata di stasera, però, è segno che la padrona di casa deve averlo perdonato.

A dare i voti alle performance ci saranno come sempre i giudici Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. A bordo pista ci saranno i tribuni del popolo Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino, e "l'osservatore" Alberto Matano. Il pubblico invece potrà esprimere le proprie preferenze attraverso i social.