Sofia Vergara è Griselda Blanco nella prima foto della serie Netflix sulla narcotrafficante

Netflix ha condiviso la prima foto della serie, in sei episodi, Griselda con star Sofia Vergara nel ruolo della famosa narcotrafficante.

Il progetto è stato ideato da Ingrid Escajeda, già nel team di show di successo come Empire e Justified.

Griselda: Sofia Vergara in una foto della serie

Il progetto Griselda racconterà la vita di Griselda Blanco, una delle narcotrafficanti più conosciute di sempre. La donna, che sarà interpretata da Sofía Vergara, era una madre devota ma anche un mix letale di fascino e spietatezza che le ha permesso di gestire la famiglia e gli affari diventando conosciuta come "la Vedova Nera".

Ingrid Escajeda avrà l'incarico di scrivere la sceneggiatura, oltre a far parte del team di produttori ed essere showrunner della serie. Tra i produttori ci saranno anche Eric Newman, Doug Miro, Andrés Baiz e Carlo Bernard.

Vergara, che sarà anche produttrice, aveva dichiarato all'annuncio della serie: "Griselda Blanco è stata un personaggio incredibile le cui tattiche spietate ma ingegnose le hanno permesso di gestire un impero miliardario anni prima dei più famosi criminali di sesso maschile di cui conosciamo così tanto. Siamo elettrizzati nell'aver trovato i partner perfetti in Eric, Andrés e Netflix per portare questa storia sulla sua vita sullo schermo".

Il cast è composto anche da Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans, 24), Juliana Aidén Martinez (Prodigal Son, The Blacklist), Alberto Guerra (Narcos: Mexico), Alberto Ammann (Narcos), Christian Tappan (The Great Heist), Diego Trujillo (Metastasis), Paulina Davila (Luis Miguel), Gabriel Sloyer (Narcos), Juliana Aidén Martinez, Martin Rodriguez (Detrás de la verdad) e José Zúñiga (American Crime Story, Versace).