Sofia Coppola svela cosa lega Rashida Jones a Lost in Translation e Scarlett Johansson

Cosa lega Lost in Translation a Rashida Jones, protagonista di On the Rocks? A raccontarlo è Sofia Coppola, regista del film di prossima uscita.

Durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Sofia Coppola ha raccontato qual è l'unica connessione tra Lost in Translation e Rashida Jones, protagonista del suo nuovo film, On the Rocks. La Jones in un certo senso ha recitato il ruolo poi andato a Scarlett Johansson, ma non sul grande schermo.

Lost in Translation - L'amore tradotto: Bill Murray e Scarlett Johansson in una scena del film

A distanza di diciassette anni dall'uscita al cinema del film ambientato a Tokyo, la regista è tornata a parlare di quello che fu il suo secondo lungometraggio. Inevitabile farlo, se si pensa che la sua ultima fatica, On the Rocks, vede Bill Murray recitare accanto ad una co-protagonista femminile, proprio come accadeva in Lost in Translation. Ma se nel 2003 l'attore recitava al fianco di Scarlett Johansson, questa volta lo ritroviamo accompagnato da Rashida Jones. Sofia Coppola ha quindi pensato bene di svelare cosa lega l'attrice di Parks and Recreation al personaggio di Scarlett Johansson e, più in generale, al film dei primi anni duemila.

Nel corso della recente intervista la regista ha riportato alla memoria il periodo nel quale stava lavorando a Lost in Translation - L'amore tradotto. Jones faceva parte di un seminario di lettura della sceneggiatura del film, che ha poi permesso a Coppola di vincere l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale, e lì è entrata a stretto contatto con il personaggio poi affidato a Johansson. "Quando stavo lavorando a Lost in Translation, stavo "testando" la sceneggiatura ad un corso di recitazione e lei ha interpretato il ruolo che ha finito per interpretare Scarlett Johansson" ha raccontato Sofia Coppola che ha poi continuato col dire "Ricordo di aver lavorato prima con lei e poi di aver sempre avuto un legame con lei e di averla apprezzata davvero!". La regista ha quindi detto che stringere un'amicizia con l'attrice "adorabile, intelligente e forte" le ha permesso di creare il personaggio di On the Rocks.

On the Rocks: Bill Murray e Rashida Jones nel film

Anche Rashida Jones ha ricordato il primo incontro con Coppola: "Sofia ha un potere e un'eleganza che mi hanno messa in soggezione sin dalla prima volta che ci siamo incontrate. All'epoca avevo molto in comune con il personaggio, lottando con la mia identità e la mia solitudine in una relazione. È stata un'esperienza di recitazione molto formativa per me, mi ha permesso di scavare in un personaggio così profondamente. Sofia e io abbiamo avuto molte esperienze emotive parallele e On the Rocks rappresenta anche questo".

Ricordiamo che in Lost in Translation la protagonista femminile si ritrovava a fare i conti con la propria solitudine, causata da un marito sempre assente per lavoro, specchio dello stato d'animo che caratterizzava Sofia Coppola durante il matrimonio con Spike Jonze. Ebbene, lo stesso accade in On the Rocks, dove Rashida Jones interpreta proprio una donna insicura che si sente trascurata e sospetta del tradimento di suo marito, spesso fuori per affari. Entrambe le donne trovano conforto in un altro uomo, con il quale affrontano svariati argomenti, e sia nel film del 2003 che in quello del 2020 è Bill Murray a ricoprire tale ruolo.

"Non avrei mai pensato di poter fare di nuovo qualcosa con Bill, perché le persone hanno un tale affetto per lui e Lost in Translation. Non avrei mai potuto ricreare qualcosa del genere, quindi non ho mai voluto toccarlo", ha detto Coppola riguardo la nuova collaborazione con l'attore. "Ma tutto questo tempo è passato e mi è piaciuto lavorare con lui e mi piace vederlo nei film" ha quindi concluso la regista.

On the Rocks uscirà nel mese di ottobre attraverso A24 e AppleTV+.