Priscilla, Sofia Coppola: 'Per avere più soldi volevo mettere all'asta una partita a pickleball con Elordi'

La regista Sofia Coppola ha raccontato che il budget limitato a disposizione per girare Priscilla l'ha messa più volte in difficoltà.

Il budget del film Priscilla era talmente basso che Sofia Coppola ha persino pensato di raccogliere fondi per proseguire con le riprese mettendo in palio una partita di pickleball con Jacob Elordi.

L'attore è coinvolto nel progetto come interprete di Elvis Presley ed è particolarmente amato grazie al suo ruolo in Euphoria, situazione che giustifica l'originale idea che era nata nella mente della regista per avere più soldi a disposizione.

Le idee della regista

Sofia Coppola, intervistata dal Wall Street Journal, ha ricordato i momenti difficili durante la produzione del film con star Cailee Spaeny nel ruolo di Priscilla Presley.

La regista ha raccontato: "Jacob sa giocare a pickleball. Il nostro budget è sempre stato sforzato, basso, e ho pensato: 'Mi chiedo se potrei fare una lotteria con in palio una partita a pickleball con Jacob per raccogliere i soldi necessari a ottenere un altro giorno di riprese in più'".

Sofia ha aggiunto: "Non l'abbiamo fatto, ma era a disposizione. Mi ha assecondata anche se non è un entusiasta. Penso lo associasse con una cosa tipo le madri di Malibu".

Il film Priscilla racconta la vita di Priscilla Ann Wagner, interpretata da Cailee Spaeny, e la sua storia d'amore con Elvis Presley, parte affidata a Jacob Elordi. Il progetto si basa sul libro Elvis and Me scritto da Priscilla Presley e Sandra Harmon nel 1985, portando così sul grande schermo gli anni in cui era una teenager e fino al suo arrivo a Graceland, che è diventata la sua casa e prigione.