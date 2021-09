So cosa hai fatto: il trailer regala le prime anticipazioni sulla serie Amazon

Il 15 ottobre debutterà su Amazon la serie So Cosa Hai Fatto e il trailer regala qualche anticipazione riguardante il progetto che continuerà la saga horror che ha avuto molto successo nelle sale cinematografiche.

Il video introduce i protagonisti mostrandoli alle prese con feste, amori, situazioni complicate e una minaccia mortale legata al loro passato che ora li sta tormentando.

I Know What You Did Last Summer racconta infatti i segreti di un gruppo di studenti alle prese con un terribile incidente tenuto nascosto e con un serial killer che sembrerebbe perseguitarli. I primi quattro episodi della serie saranno disponibili su Amazon Prime Video il 15 ottobre e i successivi saranno distribuiti ogni venerdì fino al 12 novembre.

In questo modo in cui ogni vittima si trasforma in un potenziale cacciatore, ogni luogo sembra covare un lato oscuro. Il cast della serie ispirata a So cosa hai fatto è composto da Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.

Il film del 1997, invece, era interpretato dalle principali icone teen dell'epoca quali Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillippe. Nel 1998 è stato realizzato il sequel I Still Know What You Did Last Summer mentre, nel 2006, I'll Always Know What You Did Last Summer fu distribuito direttamente in home-video.