So cosa hai fatto: la serie Amazon cancellata dopo una sola stagione

Un'altra serie cancellata poco dopo il suo debutto: So Cosa Hai Fatto di Amazon Prime Video non tornerà per una seconda stagione, come è stato annunciato in queste ultime ore.

So cosa hai fatto: il cast in una scena

So cosa hai fatto è una serie TV tratta dall'omonimo film cult del 1998, che è andata in onda su Amazon Prime Video nel 2021, che però a quanto pare non ha ottenuto i risultati sperati. Secondo Variety, infatti, lo show è stato cancellato e non tornerà sulla piattaforma streaming. Al momento, non c'è nessuna comunicazione o dichiarazione ufficiale da parte del servizio on demand, ma probabilmente avrò inciso molto anche l'indice di gradimento relativo alla serie.

Infatti, su Rotten Tomatoes si è aggiudicata solo il 40% circa del gradimento da parte dei giornalisti e il 41% da parte degli spettatori, mentre su Amazon il 70%. Lo show è stato scritto e prodotto da Sara Goodman. Nel cast erano presenti Madison Iseman (Jumanji: The Next Level), Bill Heck (I'm Your Woman), Brianne Tju (Light as a Feather), Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.

La trama racconta la storia di quattro amici adolescenti, che ubriachi al ritorno da una festa, hanno investito un passente e occultato il cadavere. Un anno dopo, il gruppo si è sciolto, troppo legati al peso della colpa, e iniziano tutti a ricevere lettere minacciose che recitano la frase : "So cosa hai fatto la scorsa estate".