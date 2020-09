Snowpiercer: stasera su Rai4 il film con Chris Evans diretto da Bong Joon-ho

Stasera su Rai4, alle 21:20, appuntamento con Snowpiercer, diretto nel 2013 da Bong Joon-ho, primo film girato in inglese dal regista premio Oscar per Parasite. È tratto dalla graphic novel Le Transperceneige, ambientata in una futuribile era glaciale, la stessa a cui si ispira la serie tv, disponibile su Netflix, con Jennifer Connelly.

In una nuova Era Glaciale che dura ormai da 17 anni, gli unici sopravvissuti si trovano a bordo dello Snowpiercer, un treno mosso da un motore a moto perpetuo. A causa del cambiamento climatico, l'intero pianeta è ora completamente ghiacciato. La sezione di coda dello Snowpiercer assomiglia ai bassifondi dove vivono i più poveri che soffrono il freddo e la fame, mentre nella testa del treno si trovano gli eletti che si abbandonano ai piaceri, all'alcol e alle droghe, circondati dal lusso. Sul treno, le condizioni sociali sono davvero inique. Durante il 17° anno di questo infinito viaggio, Curtis (Chris Evans), giovane leader della sezione di coda, fomenta una rivolta che cova da molto tempo.

Oltre a Chris Evans, nel cast del film ci sono altri nomi di assoluto rilievo, come quello di Song Kang-ho, visto anche in Parasite, Ed Harris, Jamie Bell, Octavia Spencer e Tilda Swinton.

Memorie di un assassino: i due protagonisti del film

In seconda serata, alle 23:16, ancora su Rai4 andrà in onda Memorie di un assassino, il secondo film diretto da Bong Joon-ho nella sua carriera di regista. Girato nel 2003 ma arrivato nelle sale italiane solo nel 2020 sull'onda del successo di Parasite, Memorie di un assassino si ispira a fatti realmente accaduti e racconta di una serie di brutali omicidi e stupri che generano il timore della presenza di un serial killer nella piccola comunità. Per fronteggiare l'emergenza viene creata una task force da parte delle forze dell'ordine. Un detective locale, Park Doo-man, viene coadiuvato da Seo Tae-yoon, detective giunto appositamente da Seoul. Ma la ricerca dell'assassino si fa sempre più difficile...