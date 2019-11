Snowpiercer: Sean Bean nel cast della seconda stagione della serie

Snowpiercer, la serie di TNT tratta dall'omonimo film e dalla graphic novel ambientata in un mondo post-apocalittico, avrà tra i suoi protagonisti anche l'attore Sean Bean che farà parte del cast della seconda stagione del progetto.

Lo show ha come protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs e le riprese della seconda stagione di Snowpiercer sono già in corso, nonostante la serie debba ancora arrivare sul piccolo schermo. Il progetto debutterà infatti sugli schermi americani in primavera e, per ora, la produzione non ha voluto svelare i dettagli relativi alla parte affidata a Sean Bean, che sarà una presenza regolare nelle puntate. L'attore, recentemente, aveva spiegato di essersi stancato di "morire" nei film e nelle serie tv in cui recita, quindi i fan possono forse sperare in un lieto fine per il suo nuovo personaggio.

Il pilot di Snowpiercer è stato diretto da Scott Derrickson, già dietro la macchina da presa del film Marvel Doctor Strange. La storia raccontata sullo schermo si svolge a bordo di un treno su cui viaggiano le ultime persone rimaste sulla Terra, suddivise per classi sociali all'interno dei vari vagoni, situazione che causa molte tensioni sociali e tentativi di ribellione. Il progetto sarà composto da episodi della durata di un'ora e avrà nel cast anche Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Alison Wright, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Lena Hall e Sheila Vand.