Snowpiercer: la serie finirà con la stagione 4, la notizia è ufficiale

La famosa serie Showpiercer è stata cancellata dopo sole 4 stagioni, l'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore.

La serie tv Snowpiercer, che in questi anni ha avuto un grande successo, è stata ufficialmente cancellata da TNT, come ha rivelato in queste ultime ore Deadline. Il dramma post-apocalittico, quindi, terminerà con il finale della quarta stagione.

Snowpiercer 3: un'immagine della serie

Le riprese della quarta stagione di Snowpiercer sono attualmente in corso ma, a quanto rivelato da Deadline, il network TNT ha annunciato che sarà l'ultima perché i produttori hanno deciso di non rinnovare il contratto del cast, lasciandolo quindi libero per lavorare a nuovi progetti. Un portavoce della rete ha, infatti, dichiarato:

"Possiamo confermare che Snowpiercer terminerà dopo una corsa multi-stagionale di successo su TNT. Gli sceneggiatori, attori e membri della troupe di talento hanno preso una premessa straordinaria e l'hanno portata in vita in modi elettrizzanti. La serie è stata acclamata dai critici, ha avuto un impatto significativo sul genere post-apocalittico e ora rimarrà per sempre nel cuore e nelle menti."

Snowpiercer 3, la recensione del primo episodio: due treni che si inseguono su Netflix

Una notizia non proprio positiva per tutti i fan dello show, basato sul fumetto post-apocalittico creato dagli autori francesi Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. La serie è ambientata nel 2026, sette anni dopo che il mondo è diventato una landa desolata ghiacciata, e segue i resti dell'umanità che si sono rifugiati su un treno di lusso in perenne movimento.

Fanno parte del cast di Snowpiercer Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand, Mike O'Malley e Steven Ogg.