Snowpiercer 4: la stagione finale della serie non sarà trasmessa

Si cerca una nuova casa per la quarta e ultima stagione di Snowpiercer che, a quanto pare, non sarà più trasmessa su TNT.

Snowpiercer, una delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni, terminerà ufficialmente con la quarta stagione ma non sarà più trasmessa su TNT. L'annuncio, confermato dal portale Deadline, è arrivato nella giornata di ieri da un portavoce dell'emittente americana.



"Possiamo confermare che Snowpiercer terminerà dopo anni di successo su TNT. I suoi talentuosi scrittori, attori e crew sono partiti da un'incredibile premessa e l'hanno portata su schermo in una maniera emozionante. La serie ha avuto un riscontro positivo e un impatto significativo sul genere post-apocalittico. Rimane adesso per sempre nel cuore e nelle menti dei fan".

Si sta quindi cercando una nuova casa che possa trasmettere la quarta stagione oltre a un potenziale prequel e sequel. Netflix sembrerebbe essere la scelta prediletta, ma al momento non ci sono conferme in merito.

La serie, basata sull'omonimo film del 2013 di Bong Joon-ho, è ambientata nel 2026, sette anni dopo che il mondo è diventato una landa desolata ghiacciata, e segue i resti dell'umanità che si sono rifugiati su un treno di lusso in perenne movimento.

Fanno parte del cast di Snowpiercer Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand, Mike O'Malley e Steven Ogg.