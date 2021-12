Snowpiercer 3: il trailer dei nuovi episodi della serie

Snowpiercer 3 arriverà sugli schermi a gennaio e il trailer regala le prime sequenze inedite del progetto ambientato in un futuro in cui la Terra è diventata una landa desolata e congelata.

Nel video viene introdotto il personaggio di Asha, sopravvissuta senza essere a bordo del treno che gira intorno per il mondo, mentre chi è in viaggio continua la lotta per la sopravvivenza e per il potere.

Nella seconda stagione di Snowpiercer, Mr. Wilford fa ritorno nella vita dei sopravvissuti alla rivoluzione compiuta a bordo del treno portando caos e corruzione, minacciando il difficile equilibrio tra classi sociali che si era stabilito dopo l'intervento di Layton (Daveed Diggs). Tra gli abitanti del nuovo treno, entrato a sorpresa in scena nel season finale della prima stagione, ritroviamo Alexandra Cavill (Rowan Blanchard), figlia di Melanie creduta morta da Melanie (Jennifer Connelly), e invece cresciuta proprio da Mr. Wilford.

Nel cast dello show ci sono anche Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Mike O'Malley, Annalise Basso, Sheila Vand, Lena Hall e Steven Ogg.

La seconda stagione di Snowpiercer debutterà su TNT il 25 gennaio 2021, dal 26 gennaio la troveremo su Netflix Italia un episodio a settimana.