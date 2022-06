Snow: George R.R. Martin conferma che Kit Harington ha avuto l'idea dello spinoff

George R.R. Martin ha chiarito le voci riguardanti uno spinoff di Game of Thrones, confermando che è in fase di sviluppo Snow, progetto ideato proprio dal protagonista Kit Harington.

Lo scrittore ha pubblicato sul suo sito internet un post in cui rivela che ci sono quattro show in fase di sviluppo.

Kit Harington ha interpretato Jon Snow nella serie Il trono di spade dal 2011 al 2019 e la sua amica e collega Emilia Clarke aveva rivelato alla BBC che la star aveva contribuito a creare la serie fin dall'inizio.

George R.R. Martin ha ora spiegato: "Ci sono quattro show live-action successori in fase di sviluppo per HBO".

Lo scrittore ha aggiunto: "Sembra tuttavia che Emilia Clarke abbia già menzionato che Snow sia un'idea di Kit in una recente intervista, quindi quella parte è stata svelata. Sì, è stato Kit Harington che ci ha proposto l'idea. Non posso dirvi i nomi degli autori e showrunner, perché è un elemento che non ha ancora avuto il via libera per essere rivelato... Ma Kit ha portato anche loro, il suo team, e sono incredibili".

Martin ha proseguito raccontando che è coinvolto nello sviluppo della serie come accade con le altre potenziali serie The Hedge Knight, The Sea Snake, e Ten Thousand Ships, oltre a tutte le serie animate. L'autore ha dichiarato: "Il team di Kit mi ha visitato qui a Santa Fe e ha lavorato con me e il mio team di autori e consulenti brillanti e talentuosi per delineare lo show".

Le potenziali serie sono ancora nella fase di stesura degli script, sono stati condivisi degli appunti, e sono state realizzate varie bozze delle sceneggiature. George ha ribadito: "La televisione funziona in questo modo. Per favore: ricordatevi che niente ha ancora ottenuto il via libera, e non c'è la garanzia che verrà realizzata questa o un altro di questi show. La possibilità che tutte le quattro serie arrivino sugli schermi... Mi piacerebbe, ma non è così che di solito funziona...". Lo sviluppo di Snow sembra sia iniziato nello stesso periodo delle altre tre serie, tuttavia per qualche motivo non erano emerse indiscrezioni sul progetto fino a questo momento.