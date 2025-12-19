Snoopy farà compagnia a Spider-Man: Sony prende il controllo dei Peanuts per una cifra enorme

Sony ha ottenuto la proprietà maggioritaria dell'amata serie Peanuts di Charles M. Schulz, con Snoopy, Charlie Brown e gli altri personaggi che ora sono sotto il suo controllo creativo.

Sony Pictures Entertainment e Sony Music Entertainment (Giappone) hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo con la società canadese WildBrain per acquisire indirettamente tutte le quote del 41% detenute da WildBrain nella Peanuts Holdings LLC.

Sony pagherà 630 milioni di dollari canadesi a WildBrain per la quota del 41%, pari a circa 457 milioni di dollari. La conclusione della transazione è soggetta ad alcune condizioni, tra cui l'approvazione da parte delle autorità competenti.

Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts: una simpatica scena del film d'animazione

Il futuro di Snnopy, Charlie Brown e i suoi amici è in buone mani?

Gli eredi della famiglia di Charles M. Schulz continueranno a detenere il 20%. La proprietà dei diritti e la gestione delle relative attività continueranno a essere gestite da Peanuts Worldwide, una consociata interamente controllata da Peanuts Holdings LLC.

Con l'acquisizione dell'80% delle quote da parte di Sony, Peanuts Holdings LLC (inclusa Peanuts Worldwide) diventerà una controllata consolidata del gruppo Sony (che ad esempio detiene anche i diritti di sfruttamento di Spider-Man al cinema).

Josh Scherba, presidente e amministratore delegato di WildBrain, ha commentato: "Sony è stata per molti anni un partner eccellente per il marchio Peanuts e siamo certi che Charlie Brown, Snoopy e tutta la banda siano in buone mani con loro. Vorremmo ringraziare il team di Peanuts Worldwide, così come la famiglia Schulz, per la loro incredibile collaborazione, e non vediamo l'ora di lavorare con loro e con Sony per continuare a promuovere il successo globale di Peanuts".

Charlie Brown e i Peanuts

Il successo dei Peanuts negli anni

Charlie Brown, Snoopy e il resto del gruppo dei Peanuts sono stati presentati al mondo per la prima volta da Charles M. Schulz il 2 ottobre 1950, quando il fumetto ha debuttato su sette quotidiani. Da allora il franchise è diventato un successo mondiale.

Oltre agli show e speciali arrivati in streaming su Apple TV, il marchio comprende migliaia di prodotti di consumo, attrazioni nei parchi di divertimento, eventi culturali, eventi sociali, social media e fumetti in tutti i formati.