Snoopy & Friends: Craig Schulz non esclude la realizzazione di un altro film dei Peanuts

Snoopy e i simpatici personaggi creati da Charles Schulz per i fumetti dei Peanuts potrebbero ritornare sul grande schermo con un nuovo film dopo il lungometraggio arrivato nelle sale 8 anni fa.

A confermarlo è stato Craig Schulz, il figlio dell'artista, che ha accennato alla possibilità durante la promozione di un nuovo speciale prodotto per Apple TV+ con al centro Marcie.

Un possibile ritorno nelle sale

Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts: una simpatica scena del film d'animazione

In un'intervista rilasciata a Screen Rant, Craig Schulz ha dichiarato che non esclude la produzione di un altro progetto destinato alle sale dopo Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts: "Potrei dirvelo, ma dovrei uccidervi. Nulla è escluso. Stiamo sempre esplorando idee diverse e cose differenti in questa serie che abbiamo realizzato - che ha affrontato tematiche come l'ambiente, l'affetto per gli insegnanti, la Festa della Mamma - e come interagisce con abbastanza persone. Tutti questi soggetti sono realmente divertenti e l'universo dei Peanuts è in un certo senso senza fine".

Snoopy & Friends: dal fumetto al film nelle parole dell'animatore Scott Carroll

Schulz ha proseguito: "Ci sono così tanti personaggi grandiosi con cui lavorare, ci sono così tante tematiche fantastiche con cui possiamo lavorare per esplorare tutto, e non so se un film sia escluso. Mi piacerebbe vederne un altro sul grande schermo, ma incrociamo le dita, vedremo cosa accade".

Il lungometraggio animato era stato prodotto da Blue Sky Studios, realtà chiusa da Disney dopo l'acquisizione di 20th Century Fox.