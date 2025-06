Snoop Dogg: Craig Brewer scelto come regista del biopic sul famoso rapper

Il regista di Dolemite Is My Name e Il principe cerca figlio al timone del progetto cinematografico sul produttore discografico e cantante.

Universal Pictures ha scelto Craig Brewer per dirigere il film biografico su Snoop Dogg, in cui racconterà l'ascesa da star dell'hip hop a icona dell'intrattenimento mondiale il famoso rapper.

Come annunciato, Craig Brewer apporterà delle revisioni alla sceneggiatura del film scritto da Joe Robert Cole, con Snoop Dogg e Brian Grazer che si occuperanno della produzione.

Il racconto sul grande schermo della storia di Snoop Dogg

Il rapper ha firmato un contratto pluriennale con NBCUniversal tramite la sua Death Row Pictures, ed è il primo progetto che nasce da questo tipo di collaborazione.

Snoop Dogg in una scena di The Underdoggs

Death Row Pictures è la naturale evoluzione della Death Row Records, l'etichetta che ha lanciato la carriera di Snoop Dogg e che adesso inaugura un nuovo titolo ambizioso con questa nuova produzione. Dall'esperienza nel mondo della musica, Snoop Dogg e la Death Row Pictures entrano prepotentemente nel mondo del cinema.

Il precedente biopic musicale di Universal e i prossimi progetti di Snoop Dogg

Universal ha già ottenuto diversi successi nell'ambito dei biopic musicali come la storia dell'hip hop raccontato in Straight Outta Compton, diretto da F. Gary Gray. Il film venne nominato all'Oscar per la miglior sceneggiatura, incassando circa 200 milioni di dollari e conquistando l'Oscar per la miglior canzone originale con Lose Yourself.

O'Shea Jackson Jr. in una scena di Straight Outta Compton

Oltre al cinema, Snoop Dogg tornerà in autunno come coach del talent musicale The Voice su NBC e continuerà in seguito la sua collaborazione con NBCUniversal su diversi progetti trasversali.

Nel corso della sua carriera, Snoop Dogg ha lavorato come attore in diverse produzioni, tra cui Soul Plane - Pazzi in aeroplano, Falling Up, Scary Movie 5, Pitch Perfect 2 e proprio Dolemite Is My Name con Eddie Murphy, diretto da Craig Brewer.