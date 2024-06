Austin Butler era troppo nervoso per sballarsi a una cena con Snoop Dogg e Robert de Niro

Il figlio di Snoop Dogg, Cordell Broadus, aveva svelato la presenza di Austin Butler ad una cena nella residenza di Malibu del padre organizzata a marzo alla presenza anche di Robert De Niro. La star di Elvis ha confermato e ha raccontato il divertente aneddoto durante una puntata del Jimmy Kimmel Live.

Tra i più promettenti giovani interpreti di Hollywood, Austin Butler si è distinto di recente nel biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann al fianco di Tom Hanks e nel secondo capitolo di Dune diretto da Denis Villeneuve, nel quale ha conquistato critica e pubblico nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen.

Cena a tre

Austin Butler, ad espressa richiesta di Jimmy Kimmel, ha svelato i dettagli della serata:"È stato pazzesco. Un amico comune mi ha detto 'Vuoi venire a casa mia a mangiare tacos con Snoop Dogg e Robert De Niro? Ho lasciato tutto quello che stavo facendo e sono andato subito". Nella foto, mostrata durante il programma, Kimmel ha ironizzato sul cagnolino di De Niro, Snoopy, chiedendo se anche lui fumasse marijuana.

"Penso che potrebbe essersi concesso qualcosa" ha scherzato Butler, sostenendo che Snoop Dog in seguito l'ha offerta anche a lui "Ero troppo nervoso all'idea di sballarmi e poi cercare di parlare con il mio eroe Robert De Niro, quindi ho evitato". L'attore ha raccontato anche un altro aneddoto sulla cena con Snoop Dogg:"Ero a casa di Snoop e stavo seduto in un angolo e lui ha ordinato pollo, tanto pollo. Ne ho mangiato molto. Mi guardava e l'ho sentito dire al suo amico 'Mio nipote ha già mangiato sei pezzi di pollo'".

Austin Butler è attualmente impegnato nel tour promozionale del suo ultimo film, The Bikeriders, un thriller crime scritto e diretto da Jeff Nichols e con Tom Hardy, Jodie Comer, Mike Faist e Norman Reedus nel cast. Alla première ha raccontato di essere stato coinvolto in un incidente in moto durante le riprese del film.