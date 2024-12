Snoop Dogg protagonista del nuovo film sci-fi di Luc Besson, The Last Man

Il rapper e attore Snoop Dogg entra nel cast del prossimo progetto sci-fi di Luc Besson, The Last Man.

Luc Besson, regista e sceneggiatore celebre per i suoi film di fantascienza come Il quinto elemento (1997), Lucy (2014) e Valerian e la città dei mille pianeti (2017), sta per realizzare un nuovo ambizioso progetto nel genere. Il suo prossimo film, intitolato The Last Man, vedrà tra i protagonisti Snoop Dogg, rapper di fama mondiale e attore. La notizia è stata confermata da Variety.

Il film è descritto come un'opera che richiama Il pianeta delle scimmie e si dice che possa avere un legame con la celebre canzone di Snoop Dogg del 2009, Last Man Standing. La trama, pur non rivelata nei dettagli, promette di essere un'avventura sci-fi intrigante, che mescola temi di sopravvivenza e futuri post-apocalittici.

Il coinvolgimento di Snoop Dogg: un sogno che si avvera

In precedenza, Snoop Dogg aveva detto di essere al lavoro su un progetto ispirato al Pianeta delle scimmie e, parlando con Variety il mese scorso, aveva accennato alla possibilità che si trattasse di "cani invece di scimmie". All'epoca non era noto il coinvolgimento di Besson, ma ora è ufficiale.

Non è la prima volta che i due artisti lavorano insieme. Besson e Snoop Dogg si erano già incontrati in passato per il film d'animazione Arthur e il popolo dei Minimei (2006), dove il rapper aveva doppiato un personaggio chiamato Max. "Sono un grande fan della musica di Snoop Dogg fin dai tempi di Who Am I. Ci siamo incontrati 20 anni fa e abbiamo sempre desiderato collaborare di nuovo. Finalmente abbiamo trovato il progetto giusto, e sono entusiasta che Snoop interpreti il protagonista. Non vedo l'ora di iniziare!", ha dichiarato Besson.

Dal canto suo, Snoop Dogg ha condiviso il suo entusiasmo: "Da quando ho visto Léon, ho sempre sperato che Luc dirigesse un film interamente per me. Ora abbiamo l'opportunità di realizzarlo, e non vedo l'ora di vedere dove ci porterà questa avventura".

La sceneggiatura di The Last Man è stata scritta dallo stesso Besson, che sarà anche produttore del film insieme a Snoop Dogg, Sara Ramaker e Virginie Besson-Silla. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2025, ma la data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata."