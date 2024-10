Il Regno del Pianeta delle Scimmie: ecco perché il 4K UHD rende giustizia agli incredibili effetti visivi

L'edizione Eagle de il Regno del Pianeta delle Scimmie in 4K UHD è l'ideale per apprezzare fino in fondo l'imponente lavoro tecnico alla base di un film visivamente pazzesco. Ottimo anche l'audio e buoni gli extra.

Ci sono film visivamente sontuosi che il 4K UHD rende ancora più affascinanti. È il caso de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, film diretto da Wes Ball che ha ripreso un po' a sorpresa una saga che sembrava chiusa dopo la recente trilogia terminata nel 2017. C'era pertanto un po' di scetticismo per il nuovo capitolo, un timore fugato dalla scelta di proseguire la storia in un futuro vago ma molto lontano dal film precedente.

Il giovane scimpanzè Noa con il vecchio orango Raka

Ma l'aspetto che colpisce maggiormente del film, come accennato, è l'eccezionale qualità della CGI e la costruzione visiva. Ora tutto questo passa alla prova dell'homevideo, che grazie a Eagle Pictures, oltre alle solite varie edizioni, è proposto anche con una sontuosa edizione in 4K UHD che abbiamo potuto apprezzare e che andiamo a descrivervi.

Il video 4K UHD: un dettaglio sbalorditivo che esalta l'incredibile CGI

L'edizione 4K UHD de Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Come avrete già capito, la premessa è che Il Regno del Pianeta delle Scimmie è un film visivamente imponente con una cura incredibile per le scenografie e le varie ambientazioni. La resa dei tanti personaggi virtuali, la loro recitazione, gli incredibili effetti che sanno costruire un mondo decadente e desolato, sono tutti aspetti che solo un video di alta qualità può riprodurre in modo efficace. Il rischio era che tutto questo enorme sforzo del comparto tecnico si tramutasse in una sensazione di artificiosità nelle immagini, e invece il video 4k UHD dell'edizione Eagle Pictures offre un'adeguata risposta.

Noa assieme a un'aquila in una scena de Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Il quadro è nitidissimo mentre i livelli di dettaglio sono francamente sbalorditivi, anche nelle larghe panoramiche. Si possono contare i peli delle scimmie o le foglie di un albero talmente il quadro è incisivo fin nei minimi particolari, ma resta sempre una pregevole naturalezza nello scorrere delle immagini, tutto sembra realistico e questo fa tutta la differenza del mondo. Ci sono anche alcune scene praticamente al buio o alla luce del fuoco, ma grazie all'HDR si riescono sempre a percepire le figure e i loro contorni anche nelle ombre, oltre a una spiccata profondità.

Il regno del pianeta delle scimmie: dietro le quinte di un importante lavoro tecnico

L'audio: una superba ambienza e un robusto tappeto di bassi

Freya Allan è la protagonista umana del film

Per quanto riguarda l'audio, la traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1 è ottima e coinvolgente, ma naturalmente il Dolby Atmos inglese è su un livello superiore e decisamente più immersivo. Se già l'ascolto nella nostra lingua sfodera la bella sensazione di essere in mezzo ai protagonisti, con adeguato supporto dell'asse posteriore e un robusto apporto dei bassi, la traccia inglese riesce a dare una marcia in più agli effetti sfruttando la verticalità (come nell'attività aerea delle aquile) e rendendo quanto mai ricchi i rumori ambientali di sottofondo. Nelle scene più movimentate poi la pressione sonora è davvero importante, alimentata anche dalla colonna sonora di John Paesano che sottolinea i passaggi cruciali con ampio uso di tutti i diffusori. In questo contesto i dialoghi restano sempre puliti, chiari e perfettamente percepibili.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie, la spiegazione del finale: come si colloca il film nella saga?

Gli extra: un lungo making of e tante scene eliminate

Sylva è il cattivo della situazione

Come extra abbiamo un'ora circa di materiale presente sul disco blu-ray contenuto nell'edizione. Il primo contributo è Dentro la zona proibita: il making of del Regno del pianeta delle scimmie: si tratta di un dietro le quinte di stampo classico di 23 minuti e mezzo di durata, che tramite filmati sul set e molte interviste al regista Wes Ball, al cast e alla troupe, fornisce approfondimenti sulla produzione, le riprese, gli effetti e le tecniche di motion capture che hanno contribuito a costruire un regno mozzafiato. A seguire una serie di ben 14 scene eliminate o integrali con commento opzionale di Wes Ball dalla durata complessiva di 32 minuti.